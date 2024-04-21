Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:53

Güncelleme: 21.04.2024 - 20:53

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB’nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:



“Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.”