Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’li teröristin, Habur’da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin teslim olduğunu
duyurdu. MSB’nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın
kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut
Karakolumuza teslim oldu.”
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