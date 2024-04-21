Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’li teröristin, Habur’da Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

ANKA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:53
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB’nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.”

 



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