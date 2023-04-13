Milli Savunma Bakanlığı'ndan garip savunma

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

TCG Anadolu’nun TSK’ye teslim edilmesine ilişkin görüntülerde Deniz Harp Okulu Marşı’nda “Atatürk” kısmının sansürlenmesine tepkiler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada sorumluluğu görüntüleri aldığı Anadolu Ajansı’na attı.

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’nun önceki gün teslimi sonrası Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin videolar paylaştı. Paylaşılan videolarda ise Deniz Harp Okulu Marşı’nda “Atatürk’ü izleyen yol” kısmı sansürlendi. Tepkiler üzerine açıklama yapan MSB, “Görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla bakanlığımıza mal edilemez!” ifadelerine yer verdi. Tepki gösterenleri “bağnaz, art niyetli, önyargılı, çağdaş yayıncılıktan uzak” sözleriyle hedef alan açıklamada Atatürk kelimesinin bir kere bile geçmemesi dikkat çekti.

(Bora Serdar)



‘ANADOLU YAPAN ATATÜRK’

Yaşananları ve açıklamaları Cumhuriyet’e değerlendiren Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, “Sorumluluk devri söz konusu olamaz. Olanların savunulabilir yanı yok. Bu kadar tarihi bir günde en ufak hatadan bile kaçınılması gerekirken görüntüleri kontrol etmeden paylaştık’ demek kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

“Yaşananlar işin içine siyaset girmesinin ve siyaset girdiğinde yaşanacakların bir göstergesi” diyen Serdar, şunları söyledi: “Anadolu’yu Anadolu yapan Atatürk’tür. Neden korkuyorsunuz? Donanmamız için tarihi bir günde bu çalışmada emeği geçen nitelikli kişileri yok sayıyorsunuz. Atatürk ilkelerine açıktan karşı çıkan kişilerle fotoğraf veriyorsunuz. Bu fotoğraf TCG Anadolu’yu kirletiyor. Bu durum bizi derinden üzüyor.”

İŞTE KESİLEN BÖLÜM



Marşın “Atatürk’ü izleyen yol” ifadesinin kesildiği bölümü şöyle:

“Biz denizci gençleriz göğsümüz şeref dolu

Atatürk’ü izleyen yol Deniz Harp Okulu

Biz cihana ün salan şanlı kahramanlarız

Yıldırıma tayfuna korkusuz el sallarız”