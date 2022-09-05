Milliyet yazarı AKP MYK'nin perde arkasını yazdı: İstifaları Erdoğan istemiş
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son MYK toplantısında, “Bizimle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu düşünülebilecek herkesin, muhalefete malzeme verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durması şarttır” dediği iddia edildi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarında adı geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca istifa ettiğini duyurmuş, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da istifa ettiği iddia edilmişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet yazarı Didem Özel Tümer'in haberine göre, geçen perşembe günü yapılan AKP MYK Toplantısında "son dönemin güncel tartışma konuları, sosyal medyada fitili tutuşturulan iddialar ve bunlara bağlı iki cumhurbaşkanı danışmanının istifası da" gündeme geldi.
Tümer, toplantıyla ilgili kulisleri şöyle aktardı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan kurul üyelerine, istifaları kendisinin istediğini belirterek, 'Bizimle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğu düşünülebilecek herkesin, muhalefete malzeme verecek her türlü tutum ve davranışlardan uzak durması şarttır' demiş. Milletvekili listelerinin son derece önemli ve seçim sonucunda belirleyici olacağı sıklıkla konuşulurken, Erdoğan’ın bu vurgusunun yeni döneme dair bir işaret olarak değerlendirilerek, heyecan yarattığı söylenebilir"
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