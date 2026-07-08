Milyonlarca kez izlendi… Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gösterisine de erişim engeli!

Gösterisinde kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube’da 12.5 milyona yakın izlenen “Ölü Deniz” stand-up gösterisine erişim engeli getirildi.

Engelliweb’in aktardığına göre video, YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.