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Milyonlarca kez izlendi… Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gösterisine de erişim engeli!

Milyonlarca kez izlendi… Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gösterisine de erişim engeli!

8.07.2026 20:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Milyonlarca kez izlendi… Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gösterisine de erişim engeli!

Komedyen Deniz Göktaş'ın milyonlarca kez izlenen "Ölü Deniz" isimli gösterisine erişim engeli getirildi. Göktaş söz konusu gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı.
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Gösterisinde kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube’da 12.5 milyona yakın izlenen “Ölü Deniz” stand-up gösterisine erişim engeli getirildi.

Engelliweb’in aktardığına göre video, YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

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