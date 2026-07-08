Milyonlarca kez izlendi… Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın gösterisine de erişim engeli!

Gösterisinde kullandığı ifadeler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş’ın YouTube’da 12.5 milyona yakın izlenen “Ölü Deniz” stand-up gösterisine erişim engeli getirildi.
Engelliweb’in aktardığına göre video, YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.
Daha önce de Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılınmıştı.
Deniz Göktaş'ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.— EngelliWeb (@engelliweb) July 8, 2026
Video, YouTube tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. https://t.co/FIVeIhSwHn pic.twitter.com/yhywpa90r2