Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, beraat kararına neden itiraz ettiklerini çizimlerle açıkladı: 'Sanıkların ortak irade gösterdikleri ortada!'

Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi, iki kişi de beraat etti.

Minguzzi’nin avukatı Ersan Barkın, karara neden itiraz ettiklerini açıkladı.

Barkın, "Tamamı güvenlik kameralarındaki görüntüleri esas alarak hazırladığımız basit çizimler bile, sanıkların Mattia Ahmet ile karşılaştıkları tüm noktalarda ve kaçışta birlikte olduklarını, maktul karşısında ortak irade/müşterek hakimiyet gösterdiklerini ortaya koymaktadır" dedi.

"ORTAK İRADE GÖSTERDİKLERİ ORTADA"

Avukat Ersan Barkın'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli dostlar, tahliyeye ve beraata dair fikrimiz, duygusallıkla gösterilen tepkiden ibaret değildir. Hukuken, sanıklar arasındaki 'iştirak' iradesine dair değerlendirmemizin nedeni, zaten kamuoyuna yansıyan onlarca fotoğraf yanında aşağıda birkaçına yer verdiğim çizimlerde görülebilecektir.

Tamamı güvenlik kameralarındaki görüntüleri esas alarak hazırladığımız basit çizimler bile, sanıkların Mattia Ahmet ile karşılaştıkları tüm noktalarda ve kaçışta birlikte olduklarını, maktul karşısında ortak irade/müşterek hakimiyet gösterdiklerini ortaya koymaktadır."

"ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BAKIMINDAN AÇILAN DOSYA DEVAM EDİYOR"

"Kaldı ki, evladımıza karşı, aynı zaman aralığında gerçekleşen diğer eylemlerle ilgili şikayetimiz İstanbul Anadolu CS’de 2025/200928 nolu soruşturma dosyasında sürmektedir. Aynı biçimde örgütlü suçlar bakımından açılan dosya da devam etmektedir.

Asıl önemlisi, Ahmet’i kaybettiğimiz günden itibaren, dosyayı bir dava dosyası olmaktan çıkaran, ortak acı, ortak elem, ortak kararlılık sayesinde, ilk dosyadaki iki failin yasanın öngördüğü üst sınırdan ve indirimsiz mahkumiyetine karar verilmiştir. Bu; sahici, yürekten gelen toplumsal güçle gerçekleşti. Var olun. Bu güçle, evlatlarımızın ve ulusumun geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."