Minguzzi cinayetinin ardından: Erdoğan'dan 'suça sürüklenen çocuklar' için yeni düzenleme talimatı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:02

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:02

İstanbul Kadıköy'de iki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından, reşit olmayan çocukların alacağı cezalara yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ahmet, annesinin deyimiyle, 'üstat bir ruh ve dünyaya bir misyonla geldi' diyor annesi. O misyon da yasal bir değişime öncü olacak diye düşünüyoruz. Ahmet bir öncü olacak inşallah" diye konuştu.

"İNFAZ SİSTEMİNİN TIKANDIĞINI YAŞADIK"

Erdoğan'ın, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya geldiğini, görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ve kendisinin katıldığını belirten Durgut, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu meseleyi duyduğu andan itibaren çok ehemmiyetle takip etti. Çok üzüldü, ailenin acısını paylaştı. Tabii o görüşmeye Sayın Adalet Bakanımız da iştirak etti. Hatta Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak da konuyu ilk başından beri büyük hassasiyetle takip ediyor. Üzüntü paylaşımından sonra aile özellikle taleplerini dile getirdi. Bizim 18 yaş altı çocuk suçlular için tabirimiz, 'suça sürüklenen çocuklar' ve onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alırken bir taraftan da infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdi. Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak."

Durgut, yeni düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin soru üzerine, "Detayları kendi ülkemizin dinamiklerine göre çalışacağız" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN TATİL SONRASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalara yönelik dünya örneklerini incelediğini bildiren Durgut, şöyle konuştu:

"Mesela ABD'de, Güney Afrika'da, Fransa'da, İngiltere'de bu çocuk suçlularla ilgili suçun mahiyetine göre bir cinsel saldırı varsa ya da hiçbir sebep yokken çok gaddarca bir cinayet işlenmişse böyle durumlar için müebbedi de öngören cezalar olabiliyor. Ama biz ülkemizde nasıl uygularız, nasıl bir adaptasyon yapacağız, o tabii uzmanların uzunca çalışmasını gerektiriyor hem de bizim sosyolojik dinamiklerimize uygun bir çalışma olması gerekiyor. Ama kamu vicdanını rahatlatacak, adaleti tesis edecek ve ıslah etmeye de hizmet edecek bir düzenleme olacaktır."

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin önleyici tedbirlerin de gündemde olduğunu anlatan Durgut, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bu konuda ortak çalışmaları olduğunu vurguladı. Suça iten bazı risk faktörleri olduğunu belirten Durgut, "Kente uyum sağlayamama, ailede suç hikayesi, parçalanmış aile, sosyoekonomik dezavantajlı olma gibi ya da eğitimsel başka risk faktörleri var. Bu risk faktörlerini barındıran bir aileye ya da çocuğa yönelik erken tedbirler almak ve devletin bütün mekanizmalarının koordinasyon içinde çalıştığı tedbirlerle bu işin önüne geçmek tabii ki görevimiz ve bununla ilgili çalışmalar da var zaten" diye konuştu.

Erdoğan'ın aileye 1,5 saat ayırdığını belirten Durgut, Erdoğan'ın bu konudaki yasal çalışmaların hemen bayram tatilinin akabinde yapılması konusunda direktif verdiğini de söyledi.