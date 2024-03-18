Ankara'da dehşet anları: 16 yaşında suça sürüklenen çocuk, 3 saat 15 dakikada pompalı ve bıçakla 8 kişiyi yaraladı!

Ankara'da, Arda A. (16), 3 saat 15 dakika içinde, pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı, aralarında ağabeyi de bulunan 4 kişiyi de bıçakladı. Duraktaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı, Arda A., gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:13
Ankara'da dehşet anları: 16 yaşında suça sürüklenen çocuk, 3 saat 15 dakikada pompalı ve bıçakla 8 kişiyi yaraladı!
Abone Ol google-news

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde  Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi.

Arda A. ve arkadaşlarının aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi.

Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti. Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateşe etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan Arda A., Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, aynı mahallede Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı. 3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan Arda A., Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp gözaltına alındı.

Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı (38), çocuğun zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Ankara haberleri

İlgili Haberler

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
Agrobay işçileri Ankara'ya yürüyor

Agrobay işçileri Ankara'ya yürüyor
Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?
Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!

Kayıp Kate Middleton ortaya çıktı!
TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti

TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Balık burcu yorumu
İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar

İngiltere'de dehşet olay: Dükkanın önünde ölü hayvanlar
Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mart 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı

Hakan Fidan'a İsrail protestosu: 2 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…

Cinsiyet değiştirmişti… Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli’nin Yeni imajı şaşırttı…