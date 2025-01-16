Miras kavgası büyüyen Menzil cemaatinin üyeleri, konut ihlalinden de karakolluk oldu

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

Menzil’deki “miras” tartışmasının camide, taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi, gündemdeki yerini korurken kardeşler arasındaki servet kavgasına müritler de dahil oldu. Cemaatin Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki mülkleri mahkemelik oldu. Adana’da dergâh olarak kullanılan bir yapı için faizli kira istendi. Ankara’da ise müritler konut ihlali suçlamasıyla karakolluk oldu.

Cumhuriyet, konunun ayrıntılarına ulaştı. Kardeşlerden Muhammed Emin El Hüseyni’nin Adana’daki dergâh olarak kullanılan bir mülkün 2019 yılından bu yana kullanılmasına ilişkin Adana 1. Genel İcra Dairesi’ne alacak tahsil etmek üzere başvuruda bulunduğu öğrenildi. 259 bin TL’yi bulan söz konusu kira bedeli için yüzde dokuz faiz ve vekâlet ücreti de talep edildi. Bunun ardından Saki Elhüseyni ise “Adana’daki dergâhın tapusu en son Seyyid Muhammed Emin’de olduğu için sofileri oradan çıkardılar ve kira isediler. Bu arada kiranın fazini bile istediler” açıklaması yaptı.

KAPI KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Benzer bir tartışma da Ankara’da yaşandı. Ufuktepe Şehir Gökhan Osman Karaduman Polis Merkezi Amirliği’ne “konut dokunulmazlığı ihlali” suçlamasıyla başvuran B.Ş., Keçiören’de bulunan bir daireye izinsiz bir şekilde girildiğini iddia etti. B.Ş’nin ifadesinde, “Daireye gittiğimde kilidin değişmiş olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde, T.Ü. ve yanında isimlerinin bilmediğim birkaç kişi daha olduğunu gördüm ve hemen polisi aradım. Polisler geldi ve ben polislerden bu şahısların dairemden çıkarmalarını istedim. Bu daireyi arkadaşlarım ve ailemle birlikte zaman zaman vakit geçirmek için kullanmaktayım. Daireme benden izinsiz giren T.Ü. ve yanındaki şahıslardan ayrıca kapıyı açan çilingirden de davacı ve şikâyetçiyim” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Menzil cemaatinin “gavs” olarak adlandırdıkları lideri Abdülbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından yerine büyük oğlu Muhammed Saki Elhüseyni geldi. Cemaatin 17 milyar TL’yi bulduğu ifade edilen serveti kardeşler arasında uyuşmazlığa neden oldu. Miras meselesinin çözümü için cemaat 22 Ekim 2024’te Adıyaman’ın Menzil köyündeki Menzil Camisi’nde bir “şeriat mahkemesi” kurdu. Ancak kardeşler arasındaki uyuşmazlığı söz konusu mahkeme de çözemedi.

Kardeşlerinin Semerkand Vakfı aracılığıyla 10 milyar TL’lik vurgun yaptığını söyleyen Muhammed Saki Elhüseyni ise savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Son olarak köyde Semerkand Grubu’nun Menzil Camisi’nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etti. Kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi.