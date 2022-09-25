Misvak'tan 'Kimin yanındasınız?' anketi: Sonuç Kılıçdaroğlu çıktı, yayından kaldırıldı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Misvak'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı "Kimin yanındasınız?" anketinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldı. Bunun üzerine dergi, anketi yayından kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2022 Pazar, 10:38
Misvak'tan 'Kimin yanındasınız?' anketi: Sonuç Kılıçdaroğlu çıktı, yayından kaldırıldı
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AKP'ye yakın olduğu bilinen, gericilerin 'mizah' dergisi Misvak'ın, "misvakcaps" adlı sosyal medya sayfasında paylaşılan "Kimin yanındasınız?" anketinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçenekleri arasından CHP liderinin yüksek oyu almasıyla dergi anketi yayından kaldırdı.

Misvak, anketi sildikten sonra bir açıklama yayınlayarak, "Son 1 saate reisin yüzde 76 önde girdiği ankete (100 bin oy) Özgür Demirtaş'ın trol ordusu ile sabote edilen anket, gerçeği yansıtmadığı için kaldırılmıştır. Sandıkları da sabote edemeyeceğiniz için sevinciniz beyhude!" yazdı. 



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