MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Özgür Özel'e sunum

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 20.11.2024 - 15:01

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK’ya sunum yapmak üzere CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere "terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine" ilişkin sunum yaptı.

Saat 11.00’de başlayan görüşme saat 13.20’de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel’in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.

"BİZİM BİLMEDİĞİMİZ NE VAR?"

İbrahim Kalın'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AKP MYK toplantısına katılarak 'FETÖ' ile ilgili sunum yaptığı ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

CHP Lideri Özel, MİT Başkanı Kalın’a bir yazı göndererek kendisinin CHP’ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti. Özel, ilettiği mesaja ilişkin şunları kaydetmişti:

“MİT Başkanı’na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi’nde bir sunum yapmıştı. ‘Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti’nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. Yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz’ demiştim. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz.”

ÖZEL'E 'HAKLISINIZ' YANITI

CHP Genel Başkanı Özel, 29 Ekim'de MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştüklerini ve Kalın'nın kendisine "Yazınızı aldım. Haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım" dediğini aktarmıştı.

Özel, "Bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik" diye konuşmuştu.