'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya

İktidara yakınlığı ile bilinen SETA, TÜGVA, TÜRGEV, İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Avrupa Birliği'nden fon aldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 20:13
'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
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Gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iktidara yakın birçok vakıf/kurumun Avrupa Birliği'nden fon aldığını öne sürdü. Bu kurumlar arasında ise TRT, TÜGVA, TÜRGEV, SETA Vakfı, İHH, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu yer aldı.

Avrupa Birliği'nin Erasmus+ isimli eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programının Türkiye'deki partnerlerinin iktidara yakın kuruluşlar olması dikkat çekti. Bu hibe programı kapsamında Türkiye'ye bu vakıflar üzerinden her yıl milyonlarca Euro'luk fon akışı gerçekleştiği ortaya çıktı.

"GÖÇMENLERİN TOPLUMSAL HAYATA ADAPTASYONLARI"

Konuyu kamuoyuna sunan Gazeteci Metin Cihan, Avrupa Birliği'nin internet sitesi üzerinden vakıflarla gerçekleşen 'fon programlarını' belgeleri ile paylaştı.

Kurucuları arasında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ve koordinatörlerinden biri olan Fahrettin Altun'un da içerisinde bulunduğu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) Avrupa Birliği'nden 'Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri' başlıklı bir fondan yaklaşık 40 bin Euro aldığı ise dikkat çekti.

"FON ALANLARI İHANETLE SUÇLUYORDU"

Cihan SETA'nın aldığı fonu şu ifadelerle paylaştı:

"SETA Vakfı listeler yayınlayıp Avrupa'dan fon alanları vatana ihanetle suçluyordu. Meğer kendileri fon alıyormuş. Aşağıdaki projeler hâlâ devam ediyor, hâlâ fon alıyorlar. Vakıf kurucusu şimdi MİT başkanı olan İbrahim Kalın. Koordinatörlerden biri Fahrettin Altun."

TÜRKİYE'DEN SEÇTİKLERİ PARTNER TÜGVA

Metin Cihan diğer vakıf ve kuruluşların AB'den aldığı fonları ise şu şekilde paylaştı:

"Bir örnek vereyim. AB Erasmus+ fonu örneğin KA227-YOU-098395 kodlu projeyle kimi fonluyor? Bakıyoruz ve Turkey Youth Federation olduğunu görüyoruz. Böyle tanıdık gelmemiş olabilir.  Bildiğimiz TÜGVA

Bunun sadece küçük bir örnek olduğunu hatırlatmak isterim. Her yıl milyonlarca € fon akışı gerçekleşiyor. Belgeleriyle paylaşacağım. Proje tanıtımında da okuyacağınız gibi AB bunu STK'lar ile işbirliği olarak tanımlıyor ve uluslararası bir etki alanı oluşturma hedefi belirleniyor. 

Türkiye'de seçtikleri partner TÜGVA oluyor.

Kaynak: Avrupa Birliği resmi sayfası "

TRT'YE 400 BİN

Metin Cihan'ın TRT'nin Avrupa Birliği'nden 400 bin Euro'luk bir fon aldığını da paylaştı. TRT Haber'in sitesinde etkinliğin düzenlemesine dair bir haberin de yer aldığı görüldü.

Öte yandan Cihan, TÜRGEV ve İmam Hatipler Derneği'ne yapılan Avrupa Birliği fonlarını yine sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.


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