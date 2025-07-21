MİT Başkanı Kalın ile MHP lideri Bahçeli bir araya geldi

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunacak.
KALIN'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET
Bu kapsamda MİT Başkanı Kalın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, 12.30'da başladı.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kalın'ın, Terörsüz Türkiye çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.
Bugün ziyaretler kapsamında Kalın'ın saat 14.00’te AKP ve saat 15.30’da DEM Parti Meclis Grubu ile de görüşmesi bekleniyor.