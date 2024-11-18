MİT Başkanı Kalın'ın CHP ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:54

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:57

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP heyetine bu hafta yapacağı ziyaretin tarih ve saatinin açıklanmayacağı belirtildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Fetullah Gülen’in ölümü üzerine, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 22 Ekim Salı günü toplanan AKP MYK toplantısına katılarak sunum yaptığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu gelişmelerin basına yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK üyeleri ve milletvekilleri bu durumu eleştirmişti.

ÖZEL, KALIN’A SUNUM TALEBİNİ İLETMİŞTİ

CHP lideri Özel, MİT Başkanı Kalın’a bir yazı göndererek kendisinin CHP’ye de sunum yapmasını beklediklerini iletmişti.

Özel, ilettiği mesaja ilişkin şunları kaydetmişti:

"MİT Başkanı’na bir yazı yazmıştım. AK Parti Genel Merkezi’nde bir sunum yapmıştı. ‘Ne sundunuz? Onların bilmesi gerekip de bizim bilmediğimiz ne var? Bizim niye bilmemiz gerekmiyor. Eğer AK Parti’nin bu FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. Yok güvenlikle, istihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz’ demiştim. Sayın MİT Başkanı, 29 Ekim törenlerinde bana nezaketle yazıyı aldığını, hızla dönüş yapacağını söylemişti. O geri dönüşü bekliyoruz."

"SORULARIMIZI YANITLAYACAK"

Özel, son olarak katıldığı bir programda, MİT Başkanı Kalın’ın bu hafta CHP Genel Merkezi’ne gelerek bir sunum yapacağını belirterek “Sayın İbrahim Kalın ile büyük bir nezaketle 29 Ekim töreninde önce bir merhabalaştık, sonra döndü yanıma geldi, dedi ki ‘Yazınızı aldım, haklısınız, uygun bir zamanda gelelim ve bir sunum yapalım, biz bir sunum yapmak isteriz.’ Önümüzdeki hafta içinde, yani bu içine gireceğimiz hafta Sayın MİT Başkanı CHP’ye gelerek bir sunum yapacak ve bizim sorularımızı yanıtlayacak. Bir gündem belirlemedik” demişti.

ZİYARET GİZLİ OLACAK

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu hafta CHP Genel Merkezi’ne gelecek olan Kalın’ın ziyaretinin tarih ve saati paylaşılmayacak, basın davet edilmeyecek. Görüşmede CHP Lideri Özel’in yanı sıra MYK üyeleri de yer alacak. MİT Başkanı Kalın’ın bir sunum yapması ve CHP’lilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.