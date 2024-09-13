MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da, Hamas Siyasi Büro liderleriyle, İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 22:01

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın'ın başkentte Hamas Siyasi Büro liderleriyle yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası gibi konular ele alındı.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmede, Hamas'ın müzakere sürecindeki tavrının altı çizilirken, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Görüşmede, ayrıca, İsrail'in saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.


Etiketler: #Hamas #başkan #insani yardım

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