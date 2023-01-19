MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak

YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklife göre MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.

DHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 17:44
MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
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AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 11 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif ile Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, 'Milli İstihbarat Akademisi' adı altında yükseköğretim kurumu kurulması öngörülüyor.

Yükseköğretim kurumlarında, 50D statüsünde olan, araştırma görevlisi olarak çalışan ve doktora yapanlar için kadro imkanı getiriliyor.


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