Mithat Sancar'dan 'DEVA Partisi' açıklaması: Spekülasyon

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 16:32

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 16:32

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik davasındaki gelişmelere dair Genel Merkezi binasında basın toplantısı düzenledi. Kapatma davasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirten Sancar, kararın seçimler sonrasına bırakılması gerektiğini söyledi.



Sancar öte yandan HDP’nin kapatılması durumunda DEVA Partisi listelerinden seçime gireceğine dair iddialara ilişkin soruyu da yanıtladı.

Her konuda tedbirlerinin ve hazırlıklarının olduğunu söyleyen Sancar, "DEVA Partisi ile ilgili olarak bir spekülasyondur, ne kurullarımızda konuşulmuştur, ne de DEVA Partisi yetkilileri böyle bir konu gündeme gelmemiştir. Bu spekülasyonlar üzerinden değerlendirme yapmak ciddi hata olur" dedi.

HDP’nin gücünü seçimlere en etkili bir şekilde yansıtmanın görevleri olduğunu belirten Sancar, "Gerekli tedbirleri aldık, herhangi bir sıkıntımız yok. Meselemiz davanın demokrasiye, seçimlere ve geleceğe yönelik bir siyasi operasyon olarak kullanılmasının önüne geçmektir” diye konuştu.



