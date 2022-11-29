Mithat Sancar'dan 'seçim' uyarısı

29 Kasım 2022 Salı, 18:07

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İktidarın kurduğu oyun sahası bizim dışımızda kalan muhalefeti de içine çekmeye devam ederse korkarız ki iktidar hedeflerine ulaşmakta çok fazla zorlanmayacaktır" dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Elçi'nin, hayatını hukuka, insan haklarına ve barışa adadığını ifade eden Sancar, Elçi'nin yaşamını yitirdiği çatışmaya ilişkin davada hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Sancar, Tahir Elçi'nin ölümünün karanlıkta kalmaması gerektiğini belirtti.

Halkın en önemli gündeminin yoksulluk, sefalet, açlık ve işsizlik olduğunu söyleyen Sancar, iktidarın gündeminde ise halkın gerçek gündemini bastırmaya ve unutturmaya yönelik politikalar olduğunu aktardı. Sancar, halkın sorunlarından kopuk, ülke gerçekliğinden uzak bir iktidarın bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İktidarın yeni maceralarla toplumu felaketlere sürüklemekten kaçınmadığını ifade eden Sancar, şunları söyledi:

Bugün kuzeydoğu Suriye'ye başlatılan operasyonların 2 temel hedefi var. Stratejik hedef Kürtleri statüsüz bırakmak, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek üzerine kuruludur. Bu iktidar da kendisinden önce gelen iktidarların yaptığı gibi, devlet zihniyeti gibi Kürtlere karşı klasik devlet aklını sürdürüyor. Kürtler nerede bir kazanım elde ederlerse bunu kendilerine karşı bir beka sorunu olarak topluma yansıtmaya, kabul ettirmeye çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonların temelinde yatan anlayış, Kürt karşıtlığıdır, Kürt düşmanlığıdır.

'SEÇİM' UYARISI

Mithat Sancar, uygulanan politikanın aynı zamanda seçime giderken siyaseti dizayn etme hamlesi olarak da görülebileceğini belirtti.

Bu dönemde iktidarın toplumu ayrıştırabildiğini, toplumsal muhalefetin içine ayrılık tohumlarını daha kolay ekebildiğini, siyasal muhalefeti de kendi arkalarında dizilmeye kolayca çekebildiğini belirten Sancar, "Seçimler yaklaştıkça daha neler yaşayabileceğimiz sorusunu mutlaka kendimize sormak zorundayız. Eğer bu oyunları boşa çıkarmazsak, iktidarın kurduğu oyun sahası bizim dışımızda kalan muhalefeti de içine çekmeye devam ederse, korkarız ki bu iktidar hedeflerine ulaşmakta çok fazla zorlanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplumun aydınlık geleceği için endişe taşıdıklarını dile getiren Sancar, "iktidarın oyunlarını cesur ve samimi bir biçimde açığa çıkarmaları ve bunlara karşı samimi, kararlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini" söyledi.

ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

Altılı masanın dün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisine değinen Sancar, "İçinde elbette olumlu pek çok madde var. Ancak toplamına baktığınızda bu önerinin gerçek bir demokrasi, güçlü bir demokrasi için eksik ve zayıf kaldığını görebilirsiniz. Sürekli kriz ve çatışma üreten sistemin kendisine dönük bir dönüştürme, bir değişiklik iradesi var mı? Ne yazık ki o iradeyi göremiyoruz. Geçmişi belli düzenlemelerle geleceğin vaadi olarak sunmak bir çıkış değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Mithat Sancar, Türkiye'nin çoğulcu, katılımcı yeni bir demokratik sisteme ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "Bu da ikinci yüzyılında demokratik cumhuriyete geçiş ile mümkün olabilir" dedi.

Yeni inşanın gerçek bir içeriğe sahip olması gerektiğini kaydeden Sancar, "Malzemeden çalmadan, işin kolayına kaçmadan, gerçeklerle yüzleşmekten korkmadan ancak yeni inşa yapılabilir. Onarımlarla, yüzeysel restorasyonlarla, mahcup, ürkek reformlarla bu kısır döngüden çıkamayız. Daha cesur, daha kararlı ve daha güçlü alternatifler ortaya koymak gerekiyor. Bizler, seçimden sonra elbette bunları tartışacağız, şimdi de tartışabiliriz. Çıkış, ancak güçlü bir demokratik dönüşüm iradesiyle gerçekleşebilir. Bu demokratik dönüşümün gerçek adresi de HDP'dir. Başarmak için birlikte yürümemiz gerekiyor" diye konuştu.