HDP, Tahir Elçi'nin ölümü üzerine Meclis araştırması istedi

29 Kasım 2022 Salı, 17:09

28 Kasım 2015 tarihinde dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 2015 yılında tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken vurularak öldürüldü. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç'un imzasıyla Tahir Elçi cinayetiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verildi.

Önergenin gerekçesinde; “Maalesef acı bir tesadüfle, son sözlerinde ‘silahlar sussun’ derken, kendisi de faili, failleri bulunmayan bir cinayetin kurbanı olmuştur. Tahir Elçi’nin ölümüne değin gerçekleşmiş olaylar silsilesine kısaca bir göz atacak olur isek; Tahir Elçi 2015 yılı ekim ayı başlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programındaki sözleri nedeniyle hakkında basın-yayın organları ve sosyal medya kanalları başta olmak üzere açık bir linç kampanyası başlatılmıştır” denildi.

"POLİS GÜVENLİK SAĞLAMADI"

Cinayetin yaşandığı güne değinilen gerekçede, “Cinayet anına dair kamera kayıtlarında Tahir Elçi’ye isabet eden kurşunun kolluk görevlilerine ait ateşli silahlardan çıkmış olması kamuoyunun malumudur. Elçi’nin basın açıklaması yaptığı yerde bulunan polislerin güvenliği sağlamaya dönük bir hamlelerinin olmadığı, tehlikeyi gördükleri halde buna dönük bir refleks göstermedikleri de açıkça gözlemlenmiştir. Adeta göstere göstere gelen bu cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra da kolluğun olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapamaması gibi durumların faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdiği açıktır” ifadelerine yer verildi.

Önergede, “Tahir Elçi’ye yönelik suikastın açıklığa kavuşturulması, geçmiş dönemlerde yaşanan faili, failleri bulunmayan cinayetlere de bir ışık tutması bakımından da önemlidir. Sorumluları ortaya çıkarılmamış birçok faili/failleri bulunmayan cinayetin yarattığı umutsuz tabloda, Tahir Elçi cinayetinin sorumlularının ortaya çıkarılması toplumsal kucaklaşma ve tesis edilecek onurlu bir barış adına da önemli bir adım olacaktır. Bu nedenle ve ülke olarak geçmişte yaşanılan acı tecrübelerden hareketle; Elçi cinayetinin sebep-sonuç ilişkisinin ortaya çıkarılması ve cinayete giden yolda önlem almayan, sonrasında failleri bulmayan iradenin ortaya çıkarılması amacı ile meclis araştırması açılması elzemdir” denildi.