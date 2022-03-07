MİT'in faaliyet raporunda dikkat çeken ayrıntılar: 'Aşırı sağ hareketler öne çıkmıştır'

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:05

MİT’in kapak ve sunuşla beraber 16 sayfadan oluşan 2021 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporda, MİT’e 2021 yılında ayrılan ödeneğin 2 milyar 628 milyon 749 bin lira olduğu ancak bu ödeneğin 486 milyon 265 bin 484 lira aşıldığı görüldü. MİT’in gizli ödenek dışında geçtiğimiz yıl yaptığı harcama 3 milyar 115 milyon 14 bin 484 lira oldu.

MİT Başkanı Hakan Fidan, rapordaki yazısında; “Geliştirilen farklı yeteneklerle çatışma bölgelerinde ülkemizin çıkarları doğrultusunda aktif görevler üstlenilmiş, dış istihbarat alanındaki etkinlik arttırılmış, tehditler karşısında ‘hedef odaklı nokta operasyonlar’ yürütülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

AJAN AĞLARI VE SİBER SALDIRILAR

Hakan Fidan, Türkiye içerisinde de “casusluk” faaliyetleri olduğunu değerlendirerek, “İstihbarata karşı koyma alanında ülkemizi hedef alan casusluk faaliyetleri deşifre edilmiş, birçok ülkenin diğer ülkelere yönelik çalışmaları ortaya çıkarılmış, ajan ağları çökertilmiştir” açıklamasını yaptı.

MİT Başkanı Fidan, yazısında; “Hızlanan hipersonik füze denemeleri, gelişen siber teknoloji, uzayda yaşanan rekabet, siber saldırılar, sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni risk alanları ve aşırı sağ hareketler 2021’de öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

PKK VE FETÖ OPERASYONLARI

Yazısında, PKK’ye yönelik sınır ötesi operasyonlar düzenlendiğini ve terör örgütünün hareket kabiliyetinin sınırlandırıldığını belirten MİT Başkanı, FETÖ’ye yönelik ise “Yurtdışındaki faaliyetleri ve ülkemizin yıpratılmaya matuf kara propaganda girişimlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kesintisiz sürmüştür” bilgisini verdi.