Miting öncesi CHP’li isimlerden çağrı… ‘Aydın tarihi bir mitinge hazırlanıyor’

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesi tepkilere yol açarken CHP, yarın Aydın’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 47’ncisini düzenleyecek. Miting öncesi CHP’li isimlerden “birlikte mücadeleyi büyütme” çağrısı geldi. Anka Haber Ajansı'na konuşan isimler mitingin güçlü geçeceği mesajını iletti.

EVRİM KARAKOZ: ‘CHP’Lİ SİYASETÇİLER DİRENMEYE DEVAM EDECEK’

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Bu bir demokrasi sınavıdır. Bu bir hukuk sınavıdır. Bu bir yargı sınavıdır. Ve CHP'li siyasetçiler iktidarın bu hukuksuz uygulamalarına direnmektedir ve direnmeye devam edecektir. Direnemeyenler de bu şekilde AK Parti'ye geçip tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır” dedi.

Özlem Çerçioğlu’nun geçişine ilişkin, “300 binin üzerinde oy aldı. Bu tercihi düşünmeden başka partiye geçmesi hem partide hem kamuoyunda ciddi rahatsızlık yarattı” ifadelerini kullandı. Çerçioğlu’nun “AKP dokunulmazlığından faydalanmak için” bu adımı attığını söyledi.

Karakoz, Aydınlılara çağrıda bulunarak “Yarın oylarımıza sahip çıkmak için, milli iradeye sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için, hukuka sahip çıkmak için, adalete sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı saat 20.00’de Aydın Atatürk Kent Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

ASU KAYA: ‘İRADE GASPÇISINA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “Yarın on binler miting meydanını dolduracak. O, bu meydanı duyacak” dedi. CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısını hatırlatarak, Çerçioğlu’nun “halkın iradesini gasp ettiğini” söyledi.

“CHP’de güçlü kadın siyasetçiler var. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın belediye başkanları yarın burada olacak. Hepsi şerefiyle ve onuruyla millete hizmet etmeye devam ediyor. Ama bu irade gaspçısına da hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANIL YETİŞKİN: ‘AYDIN TARİHİ BİR MİTİNGE HAZIRLANIYOR’

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydınlıların “oylarının başka bir partiye taşındığını hissettiklerini” belirterek, “Efeler sadece Efe oynarken diz çöker” dedi.

“Vatandaşın oyu çok kutsaldır, emanettir bize. Bundan sonraki süreçte de insanların o oylara saygı duyması gerekir” diyen Yetişkin, bağımsıza geçmek yerine iktidar partisine geçilmesine tepki gösterdi. Yetişkin: “Aydın tarihi bir mitinge hazırlanıyor. İnşallah alnımızın akıyla Genel Başkanımızı bizlere, partimize, örgütümüze yakışır şekilde ağırlayacağız” dedi.

ÖMER GÜNEL: ‘KORKUYLA GİDİŞİNE KILIF BULMA PEŞİNDE’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu’nun “rant mafyası” suçlamasına yanıt verdi: “Özlem Çerçioğlu, korkuyla gidişine bir kılıf bulma peşinde. Giderken de yalanı da büyük atarak acaba bir sonuç alır mıyım peşinde.”

Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin “ciddi güven erozyonu” yarattığını belirten Günel, “Çok güçlü bir miting olacağını düşünüyorum” dedi.

“Gerçekler mızrak gibidir ve çuvala sığmaz” diyen Günel, imar rantı iddialarını reddederek sürecin kentsel dönüşüm planı olduğunu söyledi.

SÜLEYMAN BÜLBÜL: ‘GERÇEKLERİ SÖYLE!’

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Aydın halkı ‘Özlem Hanım sen bize ihanet ettin’ diyor. Oylarımızı AK Parti’ye sattın” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu’nun “cumhurbaşkanı himayesi” sözlerine tepki gösteren Bülbül, “Himaye ne demektir? Himaye altına girenler soruşturmalardan kurtulacak mı?” dedi.

Bülbül, Çerçioğlu’nun “6 milyarlık rant” iddialarına da “Yalan söylüyorsun” diyerek karşı çıktı ve “Gerçekleri söyle, hedef saptırma” ifadelerini kullandı.