Mitinglerle erken seçim çağrısı yapan CHP, eylülde de program kurultayı yapmayı düşünüyor: CHP’de program hazırlıkları

Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.04.2025 - 04:00

Partiye kayyum tartışmalarını yaptığı olağanüstü kurultayla geride bırakan CHP, bir yandan mitinglerle Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim isterken, bir yandan da Halkçılık Programı adı altındaki yeni parti programı çalışmalarına devam ediyor. Olağanüstü kurultay sürecine ve son yaşanan gelişmelere karşın CHP’nin iktidar olduğunda hükümet programı gibi kullanmayı planladığı parti programı çalışmaları için daha önce mayıs başına tarih verdiklerini anımsatan CHP kurmayları “Örgütlerimizin il, ilçe danışma kurulları raporlarını aldık. Çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. İlk raporlarımızı mayıs başına kadar bitirmiş olacağız. Ondan sonra Gölge Kabine’nin çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri’ne geçmesi, genel merkez yönetiminin de idari bir yapı alması bekleniyor. Yani bazı arkadaşlarımız genel merkez yönetiminde kalacak, bazıları Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’ndeki çalışmalarda olacak. Ofislere dışarıdan dahil olanlar olacak. Bu isimler ilerleyen süreçte netleşecek. Ancak ofislerin mayısta açılması düşünülüyor” bilgisini paylaştı.

‘DELEGELERİMİZ TARTIŞMAYI BİTİRDİ’

Daha önce kasım ayı gibi yapılması planlanan program kurultayını da eylül gibi yapmayı düşündüklerini söyleyen CHP kurmayları “Yeni programımız partimizin uzun vadeli iktidar programı olacak. Bir de bunun yanında, programımıza uyumlu, Ekrem Bey’in cumhurbaşkanlığı kampanyası için vaatleri olacak. Tutuklu olsa da çalışmalara oradan ilettiği notlarla destek verecek” dedi. Bunun dışında partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma üzerinden sürdürülen “Partiye kayyum riski sürüyor” gibi tartışmaları değerlendiren kurmaylar “Biz bütün bunları 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayımızdan sonra geride bıraktık. Delegelerimiz en güzel cevabı orada verdi. Şu an tamamen ‘Çamur at, izi kalsın’ şeklinde, iftiralar üzerinden bir karalama kampanyası yapılıyor. Ama bundan hiçbir endişemiz yok. Delegelerimiz iradesini gösterdikten sonra artık ortada bir tartışma kalmamıştır” diye konuştu.