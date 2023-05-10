MİT'ten PKK/KCK'nin 'özel güç kurye' sorumlusuna nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nin 'özel güç' biriminin kurye sorumlusu 'Soro Guyi' kod adlı Müslüm Ürper'i Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:24
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk güvenlik güçlerine yönelik pek çok saldırıda yer aldığı belirtilen, 2015'ten beri terör örgütü PKK/KCK'nin saldırıları için silah ve mühimmat taşıyan 'Soro Guyi' kod adlı Müslüm Ürper'i takibe aldı. Görevlendirilen saha ajanları aracılığıyla Ürper'in, Irak'ın kuzeyi Gara alanındaki yeri tespit edildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nin sözde 'özel güç' biriminin lojistik ihtiyacını karşılamak için planlama yaptığı belirlenen Ürper'e yönelik operasyon başlatıldı.

Ürper, silah ve mühimmatları taşıdığı anda MİT tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

 

 


Müslüm Ürper PKK/KCK Milli İstihbarat Teşkilatı

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