Akşener'den Erdoğan'a sert çıkış: 'Bir elinde Hizbullah bir elinde PKK var!'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 16:45

Güncelleme: 07.05.2023 - 17:44

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, yurttaşlara seslenmek için Sakarya’ya gitti.

Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mansur Yavaş konuştu.

Mansur Yavaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gelirken ‘lokma bir hırka’ diyerek geldiler, insanlara cenneti vadedip cehenneme tıktılar. Bir genç bir şey istediği zaman bunların sözlerine maruz kalıyor. Gençler her şeyin en iyisine layık. Vatandaşı görmeyen, et pahalı diyene ‘terörist’ diyen, toplumun yarısına ‘terörist’ diyen bir zihniyet var.

Çözüm süreci olur, ‘yanlış yapıyorsunuz’ diyene kandan besleniyorsunuz derler. Bir başkanlık yüzünden araları bozulur, bu sefer hepsini asalım keselim derler. Sonra bütün Kürt vatandaşlarını kendilerine oy vermiyor diye PKK’lı gibi adlandırırlar. Bizler 85 milyonu baş tacı ediyoruz. Bir ülke vatandaşına terörist muamelesi yapamaz. Öcalan’la görüşüyorlar. ‘Görüşmedik’ demişlerdi. Kendi milletvelleri Ensarioğlu ‘sürekli görüşüyoruz ne var bunda’ demedi mi?

Çözüm süreci sırasında Erdoğan ve bakanlar kurulu imzalı kanun tasarı sevk edildi, pişmanlık yasasıyla ilgili. Maddenin biri şu: Örgüt başının da, örgütü kuranın da bir sefer de olsa pişmanlık yasasından yararlanması için… Fark ettiler, ‘siz Öcalan’ı mı çıkaracaksınız’ denildi. Geri çektiler. Bir daha getirdiler, bir daha getirdiler. Üçünde de geri çekmek zorunda kaldılar."

Yavaş’ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

“Senin bir elinde Gaffar Okkan’ın katilleri Hizbullah var, diğer elinde de kanlı terör örgütü PKK var. İkisiyle de el sıkıştın. Apo’yla görüşüyorsunuz, Apo’ya yalvarıyorsunuz neredeyse akraba olmuşsunuz."

Akşener, "Erdoğan bana bugün milliyetçilik taslıyor hadi oradan be çakma milliyetçi. Seçim seçmenin bayramıdır siyasetçiyi hizaya çektiği siyasetçilere dertlerini anlattığı projeler üretildiği ve vatandaşa hizmet edilen dönemlerin başlangıcıdır. Bunlar sanki savaşa gider gibi seçime gidiyorlar. Jeliboncu bir arkadaş var Ankara'da bu arkadaş Anka Park diye bir park yapmış. O dinazor takıntısı nedir acaba 3 kişiye tam 16 milyar lira verilmiş. Bunun yanı sıra 4,5 milyar Ankara çiftçisine kazandıran Mansur Yavaş işte aradaki fark. Sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde PKK var. Meral Akşener'e dediğin laflarında hesap günü gelecek elbette" şeklinde konuştu

"BÜTÜN PSİKİYATRİSTLERİ GÖREVE ÇAĞRIYORUM"

Meral Akşener konuşmalarının sonunda "Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz dümdüz. Çok büyük bir üzüntüm var. Terörle mücadele şartlarını çok ciddiyetsiz hale getirdi bunlar. Kafayı adam evlilikle bozmuş biz gelince erkek erkeğe evliliği serbest bırakıyormuşuz daha da ileri gitti hayvanlarla erkeklerin evlenmesine izin verecekmişiz. Bütün psikiyatristlerin bu muhteremi tedavi etmeleri için göreve çağırıyorum.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen daha sonrasında 150 bin öğretmen daha atayacağız. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri 15 bin lira olacak dul ve yetim maaşlarını da onun yanına çekeceğiz o ayrı bu ayrı olmayacak. Engellilerin, gazilerin ve şehit yakınlarının özel hastanelerden ücretsiz yararlanması gerek. İstanbul sözleşmesini mutlaka hayata geçireceğiz. Kul hakkı yiyeceksek, hırsızlık yapacaksak Allah canımızı alsın inşallah" dedi.

"YAPILMAYAN PİSLİK KALMAMIŞ"

Akşener, son olarak "Katar’a satılan tank palet fabrikasını biliyorsunuz. Dünya bu fabrikaya çöküldüğünü gördü. Ali Yeşildağ diye birisi çıktı. Çok yakın aile dostları. 1 milyar doların nasıl cebellezi olduğunu anlattı. Yapılmayan pislik kalmamış. Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda sığınmacıların tümü memleketine gidecek. Şehit anne ve babalarının maaşları ayrı ayrı asgari ücrete çıkarılacak söz veriyorum. Şehit yakınını parayla tedavi edemezsiniz, ayıptır, günahtır. 14 Mayıs akşamı oylarınızı istiyorum. 1 oy Kemal’e 1 oy Meral’e" ifadelerini kullandı.