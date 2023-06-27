Miyase İlknur'dan İYİ Parti'ye Merdan Yanardağ tepkisi: 'AKP'den farkları yokmuş'

Yayınlanma: 27.06.2023 - 16:45

Güncelleme: 27.06.2023 - 17:00

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası gözaltına alınmıştı. Yanardağ, bugün çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Merdan Yanardağ'ın bugün sevk ediliği İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

"SIRA KILIÇDAROĞLU'NA GELEBİLİR"

Miyase İlknur, "Amaç toplumun nabzını ölçmek, sıra Kılıçdaroğlu'na da gelebilir dedi ve şöyle devam etti:

"Seçimlerden hemen sonra davalarımızda olacakları tahmin ettik. Seçim arefesinde lehimize karar verilen davalar hemen aleyhe dönmeye başladı. Merdan Yanardağ'ın söylediğinde en ufak bir suç unsuru yok. Terör faaliyetini övmüyor, tecritte olan bir insanın Anayasa'dan kaynaklanan haklarını dile getiriyor. Yapılmak istenen adım adım toplumun nabzını ölçmek. Kılıçdaroğlu'nun ve pek çok ismin şu an dokunulmazlığı yok. Toplumun tepkisine bakıyorlar, sıra Kılıçdaroğlu'na ve diğerlerine gelebilir."

"AKP'YE GÖRE HER SUÇ İÇİN BİR MİLAT VAR"

Tutuklama kararına karşı şiddetli bir toplumsal tepki yaratılması gerektiğini savunan İlknur, "AKP'liler Açılım sürecinde ve sonrasında Abdullah Öcalan'ı o kadar övdüler ki, onlar suçlanmadı. Çünkü AKP'ye göre her suç için bir milat var. Suçun kimin işlediğine göre değişiyor. Açılım süreci döneminde bunları yazarsak devrimci oluyoruz, karşı çıkarsak statükocu oluyoruz şimdi söylersek vatan haini oluyoruz. AKP, FETÖ olayında nasıl 2014'ü milat olarak seçmişse bunda da Açılım sürecinin sonlanışını milat olarak seçtiler. Biz hangi suçta hangi tarihi milat olarak alacağız bir takvim versinler, AKP'nin ittifak yapıp yapmamasına göre suç tanımı değişiyor" şeklinde konuştu.

"İYİ PARTİ'NİN AKP'DEN FARKI YOKMUŞ"

Merdan Yanardağ'ı açıklamaları sebebiyle İYİ Parti'nin hedefe koyduğunu belirten İlknur, "Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan para bulmak için Mehmet Şimşek'i göreve getirdiler. Adalet Bakanı'nı değiştirdiler, 'Bakın değiştik, hukuka uyacağız' şeklinde bir cilalama yaptılar. Hemen akabinde Merdan'ı gözaltına aldılar. Kendileri ile çelişiyorlar. AKP hiçbir şeyi tesadüfen yapmıyor. Hedefleri muhalefeti parçalamak. İYİ Parti ilk günden itibaren Merdan'ı çarmıha gerdi. Yargıç kararını vermeden İYİ Parti kararını verdi, muhbirlik görevini de bedava üstlendi. Tamam İYİ Parti masadan kalktığında Merdan onları çok ağır eleştirmiş olabilir ama hani demokratik rejimi hedefliyorlardı? Herkes sizin gibi düşünmek zorunda mı? Bizim gibi demokrat çevrelerde İYİ Parti'nin pek çok söylemi tüyleri diken diken ediyor. Demek ki sizin de AKP'den farkınız yokmuş" ifadelerini kullandı.

"KOSKOCA CHP..."

Merdan Yanardağ'a destek olmak için Çağlayan'a giden İlknur, adliyede yaşananları şu cümlelerle anlattı:

"Sabah dokuzda adliyedeydim. Merdan geldikten sonra ayaküstü görüşme şansım oldu. Sadece 5-6 kişiydik, bir YSP milletvekili, gazeteci arkadaşlarımız ve Merdan'ın çocukluk arkadaşları vardı. Üzüldüm, koskoca CHP örgütü var, her ilçeden beş kişi gelse orada yüz kişi olurduk. Savcı yokmuş, ifadesi öğleden sonraya kaldı. Öğleden sonra destek biraz artmış ama gönül isterdi ki kitlesel bir tepki olsun. Ergenekon'da da bunu yaptılar, eğer kitlesel bir tepki geliyorsa o kişiyi serbest bırakıyorlardı. Türkan Saylan, İlhan Selçuk böyle bırakıldı. AKP bunları daha önce yaşattı. Ergenekon'dan gözaltına aldığı Yanardağ'ı şimdi PKK övmekten suçluyor. Bir ayarınız olsun. Ne yaparsanız yapın Merdan Yanardağ'dan böyle bir profil çıkmaz."