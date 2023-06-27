Son Dakika: Merdan Yanardağ tutuklandı!

Son dakika gelişmesi... Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri sonrasında dün gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:56
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ terör örgütü PKK lideri Öcalan'a ilişkin sözleri sonrası gözaltına alınmıştı. Yanardağ, bugün çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Merdan Yanardağ'ın bugün sevk ediliği İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki duruşmada tutuklanmasına karar verildi.


Merdan Yanardağ Son dakika

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