Miyase İlknur'dan Selvi'ye 'operasyon gazetesi' yanıtı: Bu da mı gol değil?

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:55

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta parti grup toplantısında yaptığı "İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti, her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor" çıkışı üzerine "Akşener’in unuttukları" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

Miyase İlknur o yazısında "Tek adam yönetiminden kurtulmak için gün sayan kamuoyunun muhalefet liderlerinden beklediği diyet faturalarını birbirlerine anımsatmak değil, iktidarın ve yandaş medyanın bütün kışkırtmalarına karşın tarihi sorumluluklarının farkına varıp, sorun olarak gördüğü konuları kendi içlerinde konuşmalarıdır" demişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise İlknur'un bu yazısı üzerine köşesinde isim vermeden gazetemiz Cumhuriyet'i hedef alarak "Operasyon aracı olarak kullandıkları gazete üzerinden Meral Akşener’e, ”nankör kedi” muamelesi yapan bir yazı yazdırdılar" iddiasında bulunmuştu.

İlknur bugünkü "Bu da mı gol değil Abdülkadir?" başlıklı yazısında Selvi'ye yanıt verdi. Selvi için "Ne diyelim, kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Zat-ı muhterem talimat alarak yazı yazmayı yıllardır içselleştirdiğinden başkalarını da öyle sanıyor" diyen İlknur, "Diyelim ki iddiası doğru; peki, CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğimiz yazıları kimin talimatıyla yazdık o zaman? Bir önceki hafta da Davutoğlu’nu inceden eleştirdik. Onu da Meral Hanım mı yazdırdı? O yazı öncesinde ve sonrasında bir CHP’li ile görüştüğümü kanıtlasın özür dileyelim kendisinden. Saray’a yakın olduğundan HTS kayıtlarına da ulaşması zor değil. Şükür bugüne kadar ne talimatla yazı yazdık ne de elimize tutuşturulan soruları birine yöneltme kepazeliğine düştük. Unutmasın ki, binası camdan olanlar komşunun camını taşlamazlar" ifadelerini kullandı.

İlknur'un yazısınının devamı şöyle:

"MASAYI DAĞITACAK DA HANGİSİNİ?

Malum yazar CHP’yi de şu sözlerle uyarıyor: “İYİ Parti’de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, ‘Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer’ şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor.

CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın.

Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın.

Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır.”

Vay vay vaaay!

Yağlamaya bak sen...

Kabine toto oynamayı bırakan yazar; Millet İttifakı’nda arabozuculuk rolü üstlenmişti epeydir. İmamoğlu’nun adaylığı üzerinden CHP’yi, HDP üzerinden İYİ Parti’yi, merhum Asiltürk üzerinden de SP’yi gıdıklayıp duruyordu. Erdoğan’ın beceremediğini kendisi becerip aferin alacak ya?

Ama Allah için doğru saptadığı bir şey var. O da Meral Hanım’ın tersinin kötü olduğu. Meral Akşener geçen haftaki grup toplantısında Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaş nedeniyle iki arada bir derede kalmasına değinerek şöyle dedi: “Birinci Dünya Savaşı’nın yangınının küllerinden, bir memleket kuranların hakir görüldüğü, İkinci Dünya Savaşı’nın yangınını bu memlekete sıçratmayanların basiretsiz bulunduğu bir acayip delilik hali. Hani iki ayyaş deniliyor ya ondan bahsediyorum. Kimse de sesini çıkarmıyor ya ondan bahsediyorum. Birinci ayyaş dedikleri Birinci Dünya Savaşı’nın küllerinden bir devlet, bir ülke kurdu.”

Sosyal medyada o gün en çok paylaşılan sözler oldu. Bu ülkenin kurucu önderlerine bağlı her partiden insanın yüreği bir nebze soğudu.

E şimdi bu sözleri söyleyen lider, hangi ittifakı dağıtacak tartışılır.

Bence bu tür yazıları bırakıp yine kabine toto mu oynasan ne? Baksana dün gece yine bir bakan farkında olmadan affını istemiş ve sen de atlamışsın. Mesleki olarak irtifa kaybediyorsun, bizden söylemesi..."



