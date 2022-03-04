Bahçeli'den Meral Akşener'e telefon: 'Hayret etti demesem yalan olur'

04 Mart 2022 Cuma, 09:19

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Covid-19’a yakalandığında arayıp “geçmiş olsun” dediğini aktardı.

Takan, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

"İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ocak ayının son haftasında Kovid’e yakalanmıştı. Eşi Tuncer beyle 1 hafta evde karantinada kaldı. Doğaldır ki, Meral Akşener çok sayıda ‘geçmiş olsun’ telefonu aldı. Ama öyle bir isimden telefon geldi ki Akşener’e, o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener’i telefonla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmek için arayan İYİ Parti liderine MHP’den kopuş sürecinden beri ağır hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli’nin ta kendisiydi. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener’e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener’e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, “Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et” mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener’e ısrarla “ıhlamur iç” dedi."

Takan, İYİ Parti kaynaklarına dayandırdığı bilgiyi aktarırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Akşener'i her gün arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ve Koca'nın durumu Akşener’e “Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz” diyerek "esprili" bir şekilde izah ettiğini belirtti.