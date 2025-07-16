'Montaj videoları' anımsattı: Saadet Partisi'nden iktidara süreç çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Arıkan'ın gündeminde, "Terörsüz Türkiye" ismiyle yürütülen süreç vardı.

Arıkan, konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri'nde kullandığı Millet İttifakı ve terör örgütü PKK'ye ilişkin 'montaj' videoları anımsattı.

Arıkan, şunları söyledi:

"Malumunuz, bir haftadır çok yoğun bir telefonlaşma, çok yoğun bir ‘tebrikleşme’ mesaisi yaşanıyor. Ülkemizde diyalog kapılarının bu denli açık olmasını biz memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak biz bu tebrik telefonlarıyla birlikte en azından helalleşme telefonlarının açılmasını bekliyoruz.

Seçim meydanlarında, montaj videolar üzerinden iftira attıklarınızla helalleşmelisiniz. Seçim meydanlarında iki oy daha fazla alabilmek için Kandil'le sözleşme imzalandığı iftirasını attığınız Saadet Partisi'yle helalleşmelisiniz.

Sırf bu iftiranıza itiraz ettiği, karşı çıktığı için, Üsküdar’da gözaltına aldırdığınız o iki Saadet Partili kardeşimizle helalleşmelisiniz. En önemlisi her türlü iftiraya maruz bıraktığınız, pasaportuna bile şerh koydurduğunuz Temel Karamollaoğlu’yla helalleşmelisiniz. Diyalog, hoşgörü, tebrikleşme ve helalleşme herkesi kapsarsa ancak o zaman yaşanabilir bir Türkiye için gerçek bir adım atmış oluruz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te seçim kampanyası boyunca Millet İttifakı'nın PKK ile ilişkisi olduğunu ileri sürüp mitinglerinde montajlanmış görüntüler izletmiş, bu görüntüler, iktidar medyasından milyonlara ulaştırılmıştı.

Erdoğan daha sonra videonun montaj olduğunu söylese de, “Kandil’dekilerle video çekimleri var; ama montaj, ama şu, ama bu” diye de ekledi.