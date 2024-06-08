Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulunan emekli amirallerin davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan 103 emekli amiralin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel’in de yer aldığı amirallere yayımladıkları bildiri nedeniyle 2021 yılında soruşturma başlatılmıştı. Dava 2022’de tüm amirallerin beraatiyle sonuçlanmıştı. Mahkemenin bu kararını ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Mart 2023’te istinafa taşıdı. Başsavcılık, sanıklar Taner Akkaya, Arif Vehbi Alpman, Mustafa Doğan Denizmen, Ferhat Ferhanoğlu ve Ertan Demirtaş haklarında verilen beraat kararının bozulmasını talep etti. İstinaf ise yapılan incelemenin ardından 3 Haziran’da dosyanın usul eksiklikleri gerekçesiyle yerel mahkemeye geri gönderilmesine karar verdi. Dosyanın, usul eksikliklerin giderilerek istinafa yeniden gönderilmesinin ardından karara bağlanması bekleniyor.