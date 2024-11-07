Mor ve Ötesi'nden 71 milyon TL'lik konser açıklaması

Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 07.11.2024 - 14:54

Mor ve Ötesi, son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddiası üzerine, gruptan açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:

"19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği’nde verdiğimiz konserle ilgili olarak hakkımızda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. 'Aldığımız' öne sürülen 71 milyon TL tutarındaki bu fantastik iddia, tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltan bu tür söylentilere itibar etmeyen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Mansur Yavaş ve belediye yetkililerinin de bu konuda kamuoyunu aydınlatacağına inanıyoruz."

28 yıldır sahnede olan Mor ve Ötesi, kamu kaynaklarının kullanımında israfa neden olmadıklarına vurgu yaparak, "Kamu kaynaklarını her zaman sorumlu bir şekilde kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. ‘Mor ve Ötesi balina avlamış, ada satın almış’ gibi gerçek dışı söylentilere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyuna saygıyla duyururuz." diyerek iddiaları kesin bir dille reddetti.