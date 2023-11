MSB'nin 2024 yılı bütçesi TBMM'den geçti

Yayınlanma: 16.11.2023 - 21:18

Güncelleme: 16.11.2023 - 21:18

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Güler, İngiltere ve İspanya ile anlaşıldığını fakat Almanya'yı ikna etmek için uğraştıklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşülen MSB 2024 yılı bütçesi, oy çoğunluğu ile kabul edildi. Komisyonda konuşan CHP Karabük milletvekili Akay, şunları söyledi:

"Dünyada kendi rütbeli tabipleri ve hastanesi olmayan tek ordu TSK'dır. Gelin, hep birlikte TSK mensuplarının yarası olan bu konuyu birlikte çözelim. Asker kişilerin kendi hastanelerinde silah arkadaşları tarafından tedavi edilmelerine ivedilikle imkan sağlayacak düzenlemeleri CHP olarak sonuna kadar destekleyeceğiz."

"BARIŞIN, HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAK VE HER AN SAVAŞA HAZIR OLMAKLA ANCAK MÜMKÜN OLABİLECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, savunma ve güvenliğinin devletin ve milletin bekası açısından hayati önemde olduğu ve günlük tartışmaların ötesinde tutulması gerektiğini belirterek, "Elbette ki 100 yaşını tamamlamış Cumhuriyetimiz Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Yurtta sulh cihanda sulh' ülküsüyle hareket etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Barışın, her türlü tedbiri almak ve her an savaşa hazır olmakla ancak mümkün olabileceğini hepimiz biliyoruz" dedi.

"HEM BARIŞTA HEM SAVAŞTA GÜÇLÜ OLALIM"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TSK'nın güçlü olmasını istediklerini aktararak, "Hem barışta hem savaşta güçlü olalım diyoruz. 2017'de özellikle savaş gücüyle ilgili değerlendirmelerde Türkiye ordusu 8'inci, 9’uncu sıralardaydı. Geçen yıl biraz gerilemiştik, bu yıl tekrar 11'inci sıradayız. Bu ülkenin sevdalısı biri olarak Güney Kore'nin, Pakistan’ın bizim üzerimizde olmasını çok kabullenemiyoruz. Bu konuda da inşallah daha ciddi adımlar atılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÜLKENİN DAHA FAZLA GÖÇMEN KALDIRACAK HALİ KALMADI"

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Türkiye'de milyonlarca düzensiz göçmen olduğunu dile getirerek "Bu ülkenin daha fazla göçmen kaldıracak hali kalmadı. Vatandaşımız her geçen gün göçmen sorunu yaşıyor. Bu konuda daha çok önlem alınmalı. Sınırlarımız yol geçen hanına dönmesin, tedbirler artırılsın" diye konuştu.