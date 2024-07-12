MSB’nin talebiyle Diyanet’in askere verdiği konferanslardaki artış dikkat çekti

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın askerlere yönelik din eğitimi 2019 yılında başladı. Diyanet’in 2019 faaliyet raporunda “Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ile Kuvvet Komutanlıklarına bağlı eğitim birliklerinde, sınıf okullarında, eğitim merkezlerinde eğitim öğretime devam eden subay/astsubay, yedek subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve bedelli erlere yönelik ‘Dini istismar eden terör örgütleriyle mücadelede sahih dini bilginin önemi’ konulu 142 konferans gerçekleştirilmiştir. Konferanslar neticesinde 93 bin 372 kişiye ulaşılmıştır” ifadeleriyle yer aldı.

Raporda Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlükleri’nde 49 program düzenlenip 35 bin 154 Emniyet mensubuna konferans verildiği kaydedildi. Diyanet’in 2020 yılı faaliyet raporunda da aynı konu kapsamında askeri ve Emniyet personeline yönelik toplam 184 konferans yapılıp 106 bin 476 kişiye ulaşıldığı belirtildi.

Konferans sayılarındaki artış 2021’de de devam etti. Raporun devamında aynı konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi ile kuvvet komutanlıkları bünyesindeki eğitim birlikleri, sınıf okulları ve eğitim merkezlerinde eğitime devam eden bütün askeri personelin en az bir defa katıldığı kaydedildi. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü, MSÜ ile kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında yıl boyunca 84 bin 279 askeri personele yönelik 298 konferans gerçekleştirildiği görüldü.

ZİRVE 2022’DE

Diyanet’in 2022 faaliyet raporunda ise Polis Akademisi Başkanlığı Konferansları başlığının altında toplam 30 konferansla 13 bin 915 katılımcıya ulaşıldığı belirtildi. Askeri öğrenci ve personele verilen konferans sayısı ise 2022’de zirveye ulaştı. Toplam 378 bin 678 personele yönelik toplam 1071 konferans yapıldığı görüldü.

Diyanet’in yayımladığı 2023 faaliyet raporunda ise geçen yıllardan farklı olarak bu konuya ilişkin detaylı bilgilerin verilmediği dikkat çekti. Buna karşın askeri personele yönelik olarak “Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen talepler doğrultusunda, 358 bin 889 personele 1059 konferans gerçekleştirilmiştir” maddesi kullanıldı.

HEDEFİ DE AŞTILAR

Diyanet’in son iki yılda verdiği eğitimlerdeki artış raporlara da yansıdı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayımladığı 2023 Genel Faaliyet Raporu’nda, Diyanet’in hedeflediği konferans sayısına ilişkin “Yüzde 139.64 gerçekleşme sağlanarak hedef aşılmıştır” ibaresi yer aldı.