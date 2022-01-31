Muammer Aksoy memleketi İbradı'da anıldı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 17:59

Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde 31 Ocak 1990’da uğradığı silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, memleketi İbradı İlçesi'nde törenle anıldı.

İbradı Belediyesi'nin Muammer Aksoy Kültür Merkezi'nde düzenlediği anma törenine İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İbradı Muammer Aksoy Şube Başkanı Hüseyin Kuyucu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Manavgat İlçe Başkanı Yaşar Bulut, Memleket Partisi Antalya İl Başkanı Hüseyin Baraner, CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Adına Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Serpil Üstün ve yurttaşlar katıldı.

"DÜNYALARINI BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

Anma programında konuşma yapan İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, “Atatürkçü düşünceyi yok edemeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisini yok etmeniz imkânsız. Atatürk'ün ideolojisini yok etmekti ve amaçları hep bu idi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü bir komutan olarak değerlendirip, 'tarihte yerini aldı' diye düşünen güruh! Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir komutan olarak değil Türk Milletinin ideolojisini yazdığını unutmayın nedenle onun fikirlerini yaşatan ve hep ileriye götüren nice Muammer Aksoylar hep olacak. Onları öldürerek Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojisini yok edeceğinizi mi sandınız? Mustafa Kemal’in askerlerini öldüren emperyalistler ve onların her zaman bu ülkede yaşayan işbirlikçileri buradan İbradı'dan size bir kez daha sesleniyoruz. Siz dün vardınız yeni yüzlerinizle hep olacaksınız. Sizin karşınızda mücadele eden ve onun ruhunu ilelebet yaşatacak olan biz Atatürk'ün askerleri fırsat buldukça sizlerin boyunlarınızı vurmaya ant içtik. Mustafa Kemal’in askerlerini öldürerek bitiremezsiniz. Bu nedenle fikirler ölmez. Mustafa Kemaller ölmez, Muammer Aksoylar ölmez, Uğur Mumcular ve diğerleri ölmez. Buradan İbradı’dan bir kez daha ant içiyoruz. Tarihimizde hiç olmadığı kadar bu son zamanlarda cesaretlenip Atatürk'e dil uzatan bu güruhun dünyalarını başlarına yıkacağız. Onları cesaretlendirenlerden de hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim” sözünü hatırlatan Serkan Küçükkuru, konuşmasını "Atatürk'ün yolu; umut, vicdan, akıl, bilim ve fendi. Öyle olduğu için; hem yedi düveli, hem de cehaleti yendi. Manevi mirası, bilimdi. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir' dedi. Yolumuz, vicdanla denetlenen bilim yolu olursa; o zaman ölmez hiçbir zaman Muammer Aksoylar. İbradı’lı Cumhuriyet Devrimi şehidimiz Muammer Aksoy hocamızı ve tüm devrim şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Ruhları şâd olsun” ifadeleriyle sonlandırdı.