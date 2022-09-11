Muammer Aksoy'un adı ölümsüzleşti
Karşıyaka Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı, hukukçu, yazar ve siyaset adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un adını kendi ismini taşıyan parkta açtığı büst ile ölümsüzleştirdi.
Muammer Aksoy’un heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan büstü törenle açıldı.
Aksoy’un örnek bir kişilik olduğunu vurgulayan eski CHP milletvekili Onur Öymen ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Muammer Aksoy, bizim hocamızdı. Kendisi olağanüstü bir insandı, çok çalışkandı. Kendi alanı dışında da etkili çalışmalar yürütmüştü. Onun vefatı ülkemiz adına büyük bir kayıptı, örnek bir hukuk insanıydı; önemli bir Atatürkçü’ydü, onun devrimlerine yürekten bağlıydı.”
‘ANIT BİR İNSANDI’
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, Aksoy’un emanet ettiği görevi yapmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “O anıt bir insandı, kendisini saygıyla anıyorum. O, diğer aydınlarımız, derneğimize emek veren üyelerimiz, başkanlarımız bedel ödemeye hazırlardı. Biz de bu yolda yürüyenler olarak bedel ödemeye hazırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum; kurucu genel başkanımın huzurunda saygıyla eğiliyorum.”
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- 'Konser iptal ettiren yobazlar, naber?'