Muammer Aksoy'un adı ölümsüzleşti

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Muammer Aksoy’un heykeltıraş Ahmet Uzun tarafından yapılan büstü törenle açıldı.

Aksoy’un örnek bir kişilik olduğunu vurgulayan eski CHP milletvekili Onur Öymen ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Muammer Aksoy, bizim hocamızdı. Kendisi olağanüstü bir insandı, çok çalışkandı. Kendi alanı dışında da etkili çalışmalar yürütmüştü. Onun vefatı ülkemiz adına büyük bir kayıptı, örnek bir hukuk insanıydı; önemli bir Atatürkçü’ydü, onun devrimlerine yürekten bağlıydı.”

‘ANIT BİR İNSANDI’

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, Aksoy’un emanet ettiği görevi yapmaktan gurur ve onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “O anıt bir insandı, kendisini saygıyla anıyorum. O, diğer aydınlarımız, derneğimize emek veren üyelerimiz, başkanlarımız bedel ödemeye hazırlardı. Biz de bu yolda yürüyenler olarak bedel ödemeye hazırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum; kurucu genel başkanımın huzurunda saygıyla eğiliyorum.”