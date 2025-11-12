Mücahit Birinci'den kendi mahallesine 'Furkan Bölükbaşı' sitemi: 'Bu deve dişi gibi kalabalık nerede?'

AKP'li trol Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı’nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN KENDİ MAHALLESİNE SİTEM

AKP trolü Bölükbaşı'na tek destek AKP İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebiyle sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Mücahit Birinci'den geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan, "La bizde deve dişi gibi direnişçiler var değil mi, İslamcı gazeteciler, yazarlar, Sumudçular var, insan hakları için yanıp tutuşanlar, her gün TV'lerde boy gösterenler... Bir arkadaşımız, işlemediği, hatta tiynetine göre hayatta işleyemeyeceği bir suçtan gözaltına alınıp tutuklanıyor. Bu deve dişi gibi kalabalık nerede? Tek bir itiraz edebiliyorlar mı?" diye sordu.

"Bırak tutuklanan adamı sevmesinler de, Kemalist bir çullanmaya da mı itiraz edemiyorlar, hukuki bir itiraz da mı serdedemiyorlar. Furkan'dan nefret ediyorum ama bu böyle olmaz kardeşim de mi diyemiyorlar..." diyen Birinci şöyle devam etti:

"Şimdi teşhis şu: Herkes 'pozisyonunu' muhafaza derdinde gençler. Pozisyon gereği elde ettikleri üç beş kuruş gelir bunların çoğunun motivasyonu. Aman tadımız bozulmasın modundalar. Yahu herifi sevme ama bir itiraz et be..."