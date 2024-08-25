‘Mücbir sebep hali uzatılsın’

Yayınlanma: 25.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.08.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkım sonrası bölge için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali uygulamasına gidildi. 31 Ağustos 2023’te sürecin sonlanmasına yönelik tepkiler üzerine uygulamaya, içeriği kısıtlanarak ve Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri özelinde devam edildi. Bölgede yaşamın normale dönememesine karşın mücbir sebep hali 31 Ağustos 2024’te son bulacak.

‘NORMALE DÖNMEDİK’

Gazetemize konuşan ATSO Başkanı Çinçin, kararın yaratacağı risklere dikkat çekti. Başta Hatay olmak üzere birçok ilde yaşamın normale dönemediğine dikkat çeken Çinçin, “Bu felaketin yaralarını sarmak, hepimizin ortak temennisi ve beklentisidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mücbir sebep halinin uzatılması için gereken koşullar ve istenen bireysel başvuru şekli kafa karışıklığı yaratmaktadır. Mücbir sebep hali bu bölgede, herhangi şart olmaksızın uzatılmalıdır. Aksi halde yeni ekonomik deprem yaşanır” ifadelerini kullandı.

‘ÖZEL TEŞVİK UYGULANMALI’

“Olağan zamanlar için çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin, 6 Şubat depreminin getirdiği zorlukları gidermesi beklenemez” diyen Çinçin, şöyle konuştu: “Depremle birlikte ortaya çıkan yeni sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara yönelik yasa ve yönetmelikler acilen çıkarılmalıdır. Deprem illerine özel teşvik düzenlemeleri uygulanmalıdır. Küçük esnaf ve serbest meslek erbapları için yeni finansman paketleri hazırlanmalıdır. Depremzede işletmelere SGK ve Bağ-Kur prim muafiyeti getirilmelidir. İşgücü sıkıntısı yaşayan işletmelere personel istihdam desteği sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, enflasyon düzeltmesi uygulamasından muaf tutulmalıdır.”