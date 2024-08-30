Mücbir sebep uygulaması için CHP’li Kara’dan süresiz uzatma çağrısı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde 31 Ağustos’ta son bulacak “mücbir sebep hali” uygulaması hakkında konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “süresiz uzatma” çağrısında bulundu. Uygulamanın son bulmasının yaratacağı sonuçları Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur’a anlattıklarını belirten Kara, “Bakan yardımcısı bize, ‘Benim bu konudaki düşüncem net, uygulama uzatılmalı’ yanıtını verdi. O zaman iktidar bir an önce gereğini yapmalı. İki yıl uzatılmalı. Her üç ya altı ayda bir yurttaşlar aynı kaygıyı yaşamamalı” dedi.

‘VAN’DA BEŞ YIL UZATILDI’

Van depremi sonrası mücbir sebep uygulamasının beş yıl sürdüğünü anımsatan Kara şunları söyledi: “Bizim istediğimiz, şiddeti, etki alanı ve yol açtığı kayıplar bakımından tarihimizin en büyük depreminin sonuçlarına uygun bir karar alınmasıydı. Yıkımın tüm işletmeleri nasıl vurduğunu yerinde görmek gerekiyor. Yetkililer masa başından karar almak yerine bölgeye, şehrimize gelselerdi, bu sorunları en başından beri yaşamazdık.”

‘YERİNDE TESPİT YAPILDI’

Kara, “Sayın Cantimur, özellikle Antakya’nın durumunu yerinde gördü. Kanaatimiz odur ki bütün tespitlerimiz konusunda onlar da hemfikir oldular. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, Hatay ve diğer deprem illeri adına, süre sınırı koyulmamış bir mücbir sebep hali istiyoruz. Özellikle de Hatay, deprem öncesindeki koşullara dönünceye kadar bu uygulama devam etmelidir.”