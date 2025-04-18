Müdür öğrenciyi tehdit etti…CHP İl Başkanı 2005 defterini açtı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 12:12

Güncelleme: 18.04.2025 - 12:12

Eğitim-Sen ve Eğitim-İş tarafından önceki gün Sinop Fen Lisesi önünde yapılan basın açıklaması sırasında bir grup liselinin kendi aralarında bir bildiri hazırladıkları görüldü. Her iki sendika başkanından da izin alan bir öğrenci hazırladıkları bildiriyi okudu. Cumhuriyet gazetesi de öğrenci bildirisinin tamamına yer verdi. Liselilerin bildirisine sinirlenen Sinop Fen Lisesi Müdürü Tayfun Arslan’ın bazı öğrencileri odasına çağırarak tehdit ettiği ileri sürülürken, tehdit olayını duyan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla okul müdürüne sert çıktı. Tehdit olayına sinirlenen Yalçınkaya, okul müdürü Tayfun Arslan’a hitaben ‘’2005 de ben öğrenciyken yaptığın haksızlık nedeni ile karşına nasıl dikildiysem şimdi de okuluna gelir karşına dikilirim’’ dedi.

'DEVLET ADAMI OLARAK DAVRANIN'

Eylem sırasında arkadaşları ile birlikte hazırladıkları bildiriyi okuyan öğrencinin okul müdürü TArslan tarafından tehdit edildiği, bazı öğrencilerin de İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci tarafından telefonla aranarak uyarıldığı ileri sürüldü. Olayın duyulması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir duyuru yayınlayan Yalçınkaya okul müdürüne ‘’ Karşına dikilirim’’, Milli Eğitim Müdürüne ‘’makamına dikilirim’’ Sinop Valisine de ‘’Devlet adamı olarak davranın’’ dedi. Yalçınkaya, öğrencilerin öğretmenlerine sahip çıktıklarına değinerek ‘’Öğretmenlerin yılların emeği ve tecrübesiyle hak ederek, sınavla girdikleri okullardan keyfi uygulamalarla uzaklaştırıldığı bir dönemde öğrencilerimizin onlara sahip çıkması birilerini rahatsız etmiş’’ dedi.

'MAKAMINA DİKİLECEĞİM'

Yalçınkaya, kendisinin de 2005 yılında öğretmen lisesinde öğrenci iken benzer eylemlere katıldığını ve şimdiki müdürün o dönemde matematik öğretmeni olduğunu anımsattığı paylaşımında şunları kaydetti:

‘’Öğrenci kardeşlerimin hislerini çok iyi anlayan bir ağabeyleri olarak yazıyorum bu yazıyı... Sinop Fen Lisesi müdürü, sen gördüğüm en az bilgiye sahip matematik öğretmeni olarak ben ve diğer öğrencilere keyfi, haksız bir sözlü notu vermeye kalktığında öğretmen lisesinin 3.katında koridorda karşına dikildiğim günden beni hatırlarsın. Sonrasında seni nasıl hakkaniyetli sözlü sınav yapmak zorunda bıraktığımızı da hatırlarsın. Sana ant olsun ki tepki gösterdiği için bir tane daha öğrenci kardeşimizi makamına çağırıp onu korkutmaya kalkarsan, bir öğretmenimizi daha tehdit etmeye kalkarsan yine karşına dikilirim. Sen Milli Eğitim müdürü, duygularını kaleme döktüğü için söz alıp konuşma yapma cesaretini gösterdiği için bir öğrenciye daha telefon açarsan senin de makamına dikileceğim. Sinop Valisi Mustafa Özarslan; siz geçtiğimiz aylarda öğretmenlerin emeğinin önemli olduğunu her yerde dile getirmiştiniz. Bizler de size teşekkür etmiştik. Valim ödül verdiğiniz, hakkını ödeyemeyiz dediğiniz öğretmenlerin keyfi uygulamalara maruz bırakılması öğretmenlerimizi değil gençlerimizi ve geleceğimizi cezalandırmaktır.

Lütfen sorumlu bir devlet adamı olarak Okullarda kantin dahi açamayan Milli Eğitim müdürünüzü de 15 yaşında çocukları korkutmaya çalışan T.A isimli şahsi da uyarın ve öğretmenlerimize yani geleceğimize sahip çıkın.‘’