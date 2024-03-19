Müftü Atatürk’ü ‘unutmuş’

İzmir’in Menemen ilçesi Müftüsü Mehmet Seven, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü için kaymakamlık tarafından şehitleri anmak için düzenlenen törende dua okuyarak konuşma yaptı.

Mehmet İNMEZ
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
Müftü Atatürk’ü ‘unutmuş’
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CHP’liler, konuşmasında Atatürk’ün adını anmayan Seven’e tepki gösterdi. Müftü Seven, “Dalgınlıktan unuttuğunu” savundu. Seven, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerini, Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürmüştü.

CHP’liler, konuşmasında Atatürk’ün adını anmayan Seven’e tepki gösterdi. Müftü Seven, “Dalgınlıktan unuttuğunu” savundu. Seven, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerini, Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürmüştü.


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