Müftülük, Gezi davasından tutuklu Tayfun Kahraman'ı 'cami yenilemesi' için aradı!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 14:00

Gezi Direnişi davasında tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Daire Başkanı Tayfun Kahraman, bir caminin inşaatı için görüşü alınmak üzere müftülük tarafından arandı. Ancak Tayfun Kahraman cezaevinde olduğu için müftülük eşi Meriç Demir Kahraman’a ulaşabildi.

Müftülük yetkililerinin tutukluluk halinden haberi olmadığını aktaran Meriç Demir Kahraman “Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler. Bu memleketin Tayfun’a ihtiyacı var” dedi.

"ŞAŞIRDILAR, ÇOK ÜZÜLDÜLER"

Durumu sosyal medya hesabından aktaran Meriç Demir Kahraman olayı şöyle anlattı:

“Az önce eşim Tayfun Kahraman’ı İstanbul'un deprem riski yüksek bir ilçesindeki yenilenmesi gereken bir cami ile ilgili olarak daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptığı için kendisine danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar. Daha önceki görüşmelerine istinaden, yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için kendisinin görüşlerine ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Tayfun ile görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de çok üzüldüler.”

"DELİLSİZ OLARAK HAPSEDİLİYOR"

Kahraman’ın tutukluluk haline değinen Meriç Demir Kahraman “Kentleşme ile ilgili her konuda olduğu gibi yenilenecek bir cami ile ilgili olarak da danışılacak, görüşü alınacak bir meslek insanı olan Tayfun Kahraman, Anayasal görevini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiği için 25 Nisan 2022’den beri hukuksuz ve delilsiz olarak hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hapsediliyor” ifadelerini kullandı.

"AKLA VE VİCDANA SESLENİYORUM"

Meriç Kahraman son olarak “Bu memleketin Tayfun’a ihtiyacı var; işinin başına, öğrencilerinin yanına dönebilmesi için ortak akla ve vicdana sesleniyorum” dedi.