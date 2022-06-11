Müftülük personeline sunum yapan avukata 'etek boyu' nedeniyle saldırmıştı: Masanın arkasına geç
Şanlıurfa’da, müftülük personeline sunum yapan avukat Didem Karaboğa, giydiği etek nedeniyle “Masanın arkasından anlatır mısınız?” tepkisiyle karşılaştı. Karaboğa, “Ben din ya da ahlak görevlisi değilim, hukukçuyum” yanıtını verip salonu terk etti. Avukat Karaboğa, yaşananları Cumhuriyet'e anlattı.
Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı avukat Cemile Didem Karaboğa, baro tarafından “çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadele eğitimleri” kapsamında il müftülüğünün erkek personeline sunum yapmak üzere görevlendirildi. Ancak Karaboğa, sunum sırasında hem kıyafeti hem de anlattıklarıyla ilgili sözlü saldırıya uğradı.
Olayı Cumhuriyet’e anlatan Karaboğa, “Slaytı kendim değiştirdiğim için kürsüden çok ayrılamıyordum. Kürsüden çıkmamla sataşma gibi bir tepki geldi. Katılımcılardan biri seslenerek, ‘Masanın arkasından anlatır mısınız? Biz din görevlisiyiz’ dedi. İlk aşamada gerginlik çıkmaması adına sunumu devam ettirmeye çalıştım. Bu sefer yan taraftaki görevlilere ‘Baro neden bir erkek avukat görevlendirmemiş? Görevlendirildiyse niye böyle giyinip gelmiş’ gibi tepkiler olunca sunumu sonlandırmak zorunda kaldım” dedi.
‘KİŞİSEL ALANA MÜDAHALE’
“Bunun kişisel alana müdahale olduğunu, bir hukukçu olduğumu, bu şekilde bir müdahaleyi hem kendi adıma hem de kadınlar adına kabul edemeyeceğimi söyledim. Sunumu bitirip salondan ayrılmak zorunda kaldım” ifadelerini kullanan Karaboğa, sunumun içeriğine yönelik de “18 yaşından önce evliliği konuşacağınıza, evlenmeden cinselliği engelleyin” tepkisiyle karşılaştığını, bunun üzerine de “Ben din ya da ahlak görevlisi değilim, hukukçuyum. Hukuku anlatmak için görevlendirildim” tepkisini gösterdiğini kaydetti.
Karaboğa, “Bir insan olarak, kadın olarak üzücü bir durum. Çocuk yaşta evliliklerin hukuki boyutunu, yanlış olduğunu anlatmak, beraber mücadele edebilmek için gidiyoruz ama böyle bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Tüm kadınlar adına çok üzüldüm. Eteğimizin boyu değil, anlattıklarımızın dikkat çekmesi gerekirdi” diye konuştu.
‘DİNEN MÜMKÜN’ İDDİASI
Öte yandan, tepkiyle karşılaşan tek ismin Karaboğa olmadığı kaydedildi. Karaboğa’dan önce sunum yapanlara da bazı müdahalelerde bulunulduğu, çocuk yaşta evliliklerin hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi üzerine bazı katılımcıların “bu durumun dinen mümkün olduğu” yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi.
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