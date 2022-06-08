Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan sıva ustası öldü
Şanlıurfa'da, inşaatta çalışan sıva ustası Abdullah Demirdil (39), elektrik akımına kapılarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 8 Haziran Çarşamba günü öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'ndeki 2 katlı inşaatta meydana geldi. Sıva ustası Abdullah Demirdil, açıktaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı.
Demirdil’in akıma kapıldığını gören işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Demirdil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Demirdil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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