Müftüoğlu anlattı: 'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapmaları için görüştüm'

Milli Görüş'ün kurucularından Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın sorularını yanıtlayan Müftüoğlu, hem siyasete hem de 28 Şubat sürecine ilişkin konuştu.

Müftüoğlu, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapmaları için görüştüm, ikisi de olumlu yaklaştı" açıklamasında bulundu.

Müftüoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

- 28 Şubat 2022'de 6 parti liderinin bir araya gelerek mutabakat metni açıklayacak. Sizin değerlendirmeniz nedir?

Demokratik ülkelerde koalisyonlar vazgeçilmezdir. Bir dönem birinizi desteklersiniz, beklediğiniz neticeyi alamadığınızda da değiştirirsiniz. Bizde ise siyaset statikleşmiş. Biz bir koalisyon hükümeti yaptık. CHP ve Milli Selamet Partisi birlikteydi. O koalisyon çok faydalı hizmetler yaptı. Neden yapıyor faydalı hizmetleri? Çünkü koalisyonda mevcut olan partiler birbirlerini denetliyor. Orada hırsızlık yapamazsın. Arsızlık yapamazsın. Soygun yapamazsın. Sömürü yapamazsın. Çünkü muhalif parti ve yahut diğer ortak seni kontrol ediyor. Sen de bunları yapmamak için elinden geldiğin gayreti gösteriyorsun ve o zaman da gönül muhabbeti oluyor.

CHP ve MSP koalisyonunda Türkiye en büyük hizmetleri görmüştür. Hem milli manevi anlamda hem maddi anlamda görmüş. Ekonomik Kurul Başkanı Necmettin Hoca'nın ekonomiye hâkim olması sebebi ile gerçekten o zaman insanlarımız vergilerle, zamlarla ezilmemiş. Tam aksi, sağlanmış olan imkanlarla her gün biraz daha hayat şartlarını geliştirmişler. Mesela borca girmeden oğlunu evlendirebilme imkanını buldular. Din dersi almak isteyenlere din dersi açıldı. İmam hatibe gitmek isteyenlere imam hatipler açıldı. Koalisyondan uzak durmak ülkeyi felakete sürükler, sıkıntılar getirir. Çünkü 'benim dediğim hep doğrudur' diye bir hareket hiçbir zaman doğru olmaz. İnsanız, beşeriz, hata ve yanlış yaparız. Onu düzeltebilecek kimdir? Parlamento. Parlamentoya kaliteli adamlar gelmezse o zaman orada diktatörlük başlıyor.

"AK PARTİ'NİN 20 YILDA HERHANGİ BİR FAYDASI OLMADI"

- Ülke 20 yıldır tek başına iktidar ile yönetiliyor...

Tamam da 20 yıl evvelinden alalım. 20 yıl sonrasındaki ekonomi durumuna bir bakalım. Dış politikasına, sosyal yapısına ve iç dengelere bakalım. Ne getirdi? Kardeşliği, beraberliği bir araya getirebildi mi? Yok. Hep ayrışmalara meydan veren, ayrışmalarla insanları birbirine düşüren bir iç politika var Türkiye'de. Dış politikada ne var? Kendi inisiyatifimizi kullandığımız bir politika yok. Var gibi görünüyor.

- AK Parti iktidarının herhangi bir faydası olmadı mı 20 yıllık süreçte?

Hayır, olmadı. Şahsiyetli bir ekonomi anlayışı, şahsiyetli bir dış politika, şahsiyetli bir iç dinamikleri kucaklaştıran politikası yok. Hep ayrıştırıcı. Çünkü başka türlü ayrıştırmazsa ayakta kalması mümkün değil. Ayakta kalmanın birinci, en güzel silahı da ayrıştırmak sureti ile etrafında güç toplamaktır.

"TÜRKİYE'NİN BEKASI TEHLİKEDE, VATANDAŞ MANKURTLAŞMIŞ"

- Millet İttifakı'ndaki genişlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gayet olumlu buluyorum. Çünkü, ben Türkiye'nin geleceğinin, Türkiye'nin bekasının tehlikede olduğunu görüyorum. Bunun müsebbibi sadece AKP değil. AKP'ye rey verenlerin tutumu da buna sebeptir. Vatandaş mankurtlaşmış zaten. Gözü başka bir şey görmüyor. Neden? Menfaati var. Çocuğunun okulu var. Hanımının araba derdi var. Onun fabrikasının meselesi var. Tahakküm ve baskı olunca adam doğruyu söyleme imkânından mahrum kalıyor. Ama ben hür fikirli bir adamım. Ben Necmettin Bey'e de çok itiraz ettim.

"ERDOĞAN'A 'SENİN MANEVİ DÜNYANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUM' DEDİM"

- Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşüyorsunuz. Kendisine eleştirilerinizi yöneltiyor musunuz?

Çok rahat yöneltiyorum. Bana 'Sen ağabeysin, ağabeylik hukukunu kullanıyorsun, yazılarını çok ağır yazıyorsun' diyor. Yazılarımdan biraz şikâyetçi olunca 'Ben aslında senin manevi dünyanı kurtarmaya çalışıyorum sen farkında değilsin' dedim.

- Cumhur İttifakı'na ve yol haritasına ilişkin değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Geçmişte Erdoğan ile Bahçeli'nin birbirine çok ağır ifadeleri vardı, bugün bir arada yürüyebilmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP'yi sıkıntılara sokan MHP'dir.

- Sayın Bahçeli'ye yönelik eleştirilerden sonra bazen sert tepkilerle karşılaşıldı. Çekinmiyor musunuz?

Onlar bizi bilirler, biz de onları biliriz. Ve biz bu işin ağabeylerindeniz. Bu işin hamallığını yaptık. O sonra geldi. Sonradan yamanma o. Ne alakası var onun milliyetçilik ile? Milliyetçi adam kendisini ayakta tutan kadroları perişan eder mi ya? Adam zahmetsiz her istediğini yaptırıyor ve hiçbir mesuliyeti yok. İpin ucu kimin elinde? İpin ucu MHP'nin elinde.

"KILIÇDAROĞLU, 'ERDOĞAN'I DESTEKLEYELİM' DEDİ"

- Sizce neden?

Ben cumhurbaşkanını CHP ile koalisyon için zorladım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da zorladım. Fakat ikisi olumlu bakıyorken mümkün olmadı. Cumhurbaşkanı, 'Kemal Bey, külliyeye gelmez' dedi, Kılıçdaroğlu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişi istesin biz de cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini destekleyelim' dedi ama sonuç yok.

- Neden?

Nedeni bana değil gidin onlara sorun. 3 ay önceki görüşmelerimden bahsediyorum, çok uzak değil. Cumhurbaşkanı çaresiz kaldı ve MHP ile devam ediyor ama memleketin tepesinin temelini bombalayan onlar.

"ABDULLAH EFENDİ'Yİ, TAYYİP EFENDİ'Yİ KİM HAZIRLADI?"

- 28 Şubat'ın üzerinden 25 yıl geçti. Bugünden bakınca o dönemi nasıl görüyorsunuz?

28 Şubat çok ayaklıydı. Birincisi Amerika ayağı vardı. İkincisi İsrail ayağı vardı. Üçüncüsü asker ayağı vardı. Dördüncüsü sendikal ayağı vardı. Beşincisi basın-yayın ayağı vardı. Bütün bunların yanında, başta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in edepsizliği var. Ölmüş ama edepsizliği var yani. Çünkü bütün bunları tahrik eden ve mevcut 54. Hükümete karşı kullanan adamdı. Sonra hazırlanıp getirilenler var. Abdullah Efendi'yi, Tayyip Efendi'yi kim hazırlayıp getirdi, kucağımıza oturttu? Bunları kimin hazırladığı bellidir.

"TAYYİP ERDOĞAN, ABDULLAH'IN TEZGAHINA GELDİ"

- Kim hazırladı?

Şimdi başlı başına bir konu o. Abdullah Gül, 1993'de Milli Görüşçü oldu. 1992'de ABD'de bir kurs açıldı. Abdullah Gül oranın kursiyeri. Aldığı sertifikada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abdullah Gül yazıyor. Ve Tayyip Erdoğan da tabi bu Abdullah'ın tezgâhına geldi. Abdullah olmasaydı bu olaylar böyle gelişmezdi.

"BÜLENT ARINÇ OLAYLARI DERİNİNE İNCELEYEN BİR ARKADAŞIMIZ DEĞİL, GÜNÜBİRLİK KONUŞUR"

- O süreçte öne çıkanlardan biri de Bülent Arınç'tı...

Bülent Arınç'ı onlardan istisna tutuyorum.

- Niçin?

Çünkü kendisinin dış bağlantıları yok. O bir güven duygusu içinde bunları yaptı. Ve kendisine göre yani Milli Görüş'ün daha da rahat bir zemine gelebileceği düşüncesi ile yapmıştı. Ama ötekiler hazırlanmış. Aradaki fark bu. Bülent Arınç olayları derinine inceleyen bir arkadaşımız değil. Günübirlik konuşur, ama iki gün sonra konuştuğundan da vazgeçer.

"4-5 PAŞAYI HAPSE ATIP DİĞERLERİNİ DIŞARIDA BIRAKMAK ADALET DEĞİL"

- Söz 28 Şubat'a gelmişken, o dönem görevde olan askerler, ilerleyen yaşlarına rağmen cezaevine konuldular. Buna ilişkin itirazlar da var. Sizce süreç nasıl yürütülmeliydi?

28 Şubat'ın bütün hazırlayıcıları davaya dâhil edilmeliydi. Mesela bazı basın mensupları... Bunların isimleri belli. Anayasal kurumların başkanları, başsavcı Vural Savaş. En başta onun cezaevinde olması lazım. Süleyman Demirel'i çıkarıp mezardan muhakeme edip onu da oraya getirmeleri lazım. Yargıtay başkanı, YÖK Başkanı Kemal Gürüz. Şimdi sadece orada 4-5 tane paşayı oraya getirmek diğerlerini dışarıda bırakmak adalet değil. Böyle yaparsanız adı zulüm oluyor. Ya hepsi ya hiç kimse.