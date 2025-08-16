Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan, 'CHP'den ayrılacağı' iddialarına sert yanıt! 'Özlem Çerçioğlu' göndermesi dikkat çekti...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının ardından kendisinin de CHP'den ayrılacağı yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez" diyen Aras, o iddialara sert çıktı.

“SAYESİNDE HALKIMIZDAN ALMIŞ OLDUĞUM OYLARI ZİMMETİME GEÇİREREK”

Aras'ın paylaşımı şu şekilde:

"Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir. Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur."