Muhalefet Bakan Tekin’e yüklendi: 'Eğitim hiç bu kadar kötü olmamıştı'
Meclis’te bütçe görüşmelerinde iktidarın gerici uygulamaları eleştirildi. Muhalefet, Milli Eğitim Bakanı Tekin’e “Eğitim hiç bu kadar rezil bir hal almamıştı. Yusuf Tekin, kimseye benzemiyorsunuz. Affınızı ne zaman isteyeceksiniz” diye sordu.
TBMM Genel Kurulu’ndaki Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan İYİ Parti Manisa milletvekili Şenol Sunat, “Yerel yönetimlerle kavga edeceğinize kreş açmaları için teşvik edin. Siz, merdiven altı sübyan okullarına karşı çıkın, cemaatlerin, tarikatların Kuran kurslarını iyi denetleyin. Daha geçen hafta Sincan’da darp edilen Kuran kursu öğrencileri medyaya yansıdı. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı neden koruyamıyor” ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi (SP) Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, “Gençlerimiz üniversite diplomaların gerektirdiği işleri bulamadıkları için evlerinde oturuyorlar. Hâlâ anne ve babalarından harçlık alıyorlar. Türkiye’de yeni bir kavram doğdu ‘ev gençleri’ diye. Bir kısmı ise Türkiye’yi terk ediyor” dedi. SP’li Necmettin Çalışkan ise “Ücretli öğretmenliğe imza attığınız sürece o gençlerimiz intihar etmeye, işsiz ordusuna katılmaya devam edecek” diye konuştu.
DEM Parti’li Kezban Konukçu, “İtaatkâr nesiller yetiştirmek için ÇEDES hayata geçiriliyor. Tarikatlara, bu projeyle para aktarıyorsunuz. Öğretmenler atanmazken imamlar atanıyor. Eğitimin ruhuna Fatiha okusun diye mi imam atıyorsunuz” dedi. Konukçu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de şu soruyu yöneltti: “Eğitim hiç bu kadar rezil bir hal almamıştı. Yusuf Tekin, siz kimseye benzemiyorsunuz. Affınızı ne zaman isteyeceksiniz.”
CHP Milletvekili Umut Akdoğan da Bakan Tekin’i sert sözlerle eleştirdi. Akdoğan, “Bu kabinede ‘Sayın Bakan’ diye hitap edilmeyecek iki bakandan bir tanesi Yusuf Tekin’dir” dedi.
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