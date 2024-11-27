Son Dakika... Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı: 'Okuma özürlü'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 12:19

Güncelleme: 27.11.2024 - 12:36

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Tekin, AKP'nin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekin, İmamoğlu'na ilişkin "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ise "Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Şuursuz tartışmasını kendisi başlattı. Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E ACIYORUM"

Yusuf Tekin şöyle konuştu:

"Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim.

Birlikte hareket ettiği terör gruplarından esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz.Sayın Özgür Özel’in tartışmaya girme biçimi de tuhaf. Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Şuursuz tartışmasını kendisi başlattı. Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum.

"ONU ŞUURSUZLUKLA İTHAM EDIYORUM"

Şuursuzluk partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir. Laiklik tartışmasını eğer şuuru olsaydı benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım bütçe komisyonundaki CHP’li milletvekillerinin şov yaparcasına yaptıkları açıklamalara benim cevap verme hakkım olduğunu ve bu hakkı verdiğimi görürdü. Haydi partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan biteni bilmiyor. Haberdar olmadığı için ben onu şuursuzlukla itham ediyorum. Çünkü partiniz içinde kimlerin ne konuştuğunu bilmiyorsunuz. Ona tavsiyem partisinin içindeki kendisine yönelik tartışmalara baksın."