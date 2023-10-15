Muhalefet belediyeleri sürekli denetlenirken iktidarın yönettiği kentlere giden yok!
İktidar ile muhalefet belediyelerinin denetlenme sayıları dikkat çekti. Sayıştay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderdiği bilgilendirme notunda belediye denetimlerine ilişkin bilgiler de verdi.
Komisyon üyesi, CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, verileri değerlendirdi:
- Kayyuma denetim yok: Halen 3 büyükşehir, 5 il, 34 ilçe belediyesi kayyum belediye başkanlarınca yönetiliyor. Burada dikkat çeken, Sayıştay’ın, kayyumla yönetilen il ve ilçe belediyelerine uğramamış olması. Kars, Iğdır ve Siirt belediyeleri kayyum atandıktan sonra sadece bir defa denetlenmiş. Daha da önemlisi, 2023 yılı denetim programı kapsamında kayyumla yönetilen belediyelere ait hiç şirket yok.
- 34’ten 6’sı: Kayyum atanan 34 ilçe belediyesinden sadece 6’sı kayyum atandıktan sonra denetlenmiş. Onlar da İzmir, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki ilçeler. Kayyumla yönetilen 28 belediye 2019 seçimlerinden sonra tamamen Sayıştay denetimi dışında kalmış.
- CHP’liyse yoğun denetim: Sayıştay tarafından büyükşehir olmayan 22 il belediyesi denetlenmiş. CHP’nin 11 il belediyesinin 10’u denetim görmüş. AKP’li 24 il belediyesinden ise sadece 7’si denetlenmiş.
- Her yıl denetim: CHP’li Çanakkale, Kırklareli, Bolu belediyeleri her yıl olarak denetlenirken diğer CHP’li belediyeler de 4 yılda 3 defa denetlenmiş. AKP’li ve kayyumla yönetilen belediyeler ise ya hiç denetlenmemiş ya da üç beş yılda bir denetlenmiş. Türkiye’de 922 ilçe belediyesi var. 2023 yılında 116 ilçe belediyesi denetlenmiş, bunların 52’si CHP’li belediye. Denetlenen belediyelerin neredeyse yarısı CHP’li.
- Şirkete de denetim yok: AKP’li belediyelerin şirketleri de denetlenmiyor. Denetimi yapılan 41 belediye şirketinden 32’si CHP’li belediyelere ait, badece 8’i AKP’li.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlerinin önüne kurdular, artık tek gelir kapıları oldu
- Emekliye bir kötü haber daha
- Teneffüs, sınıf geçme ve devamsızlıkta yeni kararlar!
- Araç muayene ücretlerine dev zam yolda!
- Kızlarından sonra torunları da ortaya çıktı
- Motorine dev zam yolda!
- 'Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne!
- Kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı
- 'Normalleşme'yi durdurdular!
- Bu nasıl bir yozlaşmadır?...