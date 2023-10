İktidar sıcak para arayışındaydı... Bakan Şimşek’ten 'IMF'li övgü üzerine üç taahhüt

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için Fas’ın Marakeş kentinde.

İngiliz ekonomist Timothy Ash, X eski adı Twitter’dan Şimşek ve Erkan’ın ‘toplantıların yıldızları’ olduğunu söyleyerek “Tutarlı bir reform ve düzeltme mesajı gönderiyorlar” dedi.

The Turks - Simsek, Erkan are the stars of the IMF meetings in Marrakesh. Sending a consistent message of reform and adjustment.

Şimşek de Ash’i alıntılayarak teşekkür etti ve verdikleri taahhütleri sıralayarak kararlılık mesajı paylaştı:

“Türkiye’nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız:

-Fiyat istikrarının sağlanması,

-mali sağlığın yeniden sağlanması

-yapısal reformların uygulanması.”

Thank you.



Investor interest isn’t surprising considering that #Türkiye has a strong story. We are determined to deliver on our commitments including,



- attaining price stability,

- restoring fiscal health, and

- implementing structural reforms. https://t.co/jDcG9GEMm3