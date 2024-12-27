Muhalefet belediyelerini hedef alan iktidar AKP’li belediyeleri görmüyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, “alacak stoku” verilerine göre AKP’li 8 belediyenin Hazine’ye toplam 4,5 milyar TL borcu olduğu ortaya konurken Hazine’ye borcu 1 milyar 913 milyon 689 bin TL tutarında borcu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır listenin ilk sırasında yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın söz konusu borcun CHP döneminde yapılan Yuvacık Barajı’ndan kaldığını öne sürmesine karşın belediyeyi 20 yıldan beri AKP yönetiyor.

BORÇ STOKUNDA TARİHİ REKOR

Belediyelerin borçlarının yanında, taşınmazları özelleştirecek olan Hazine’nin kendi borç stokundaki büyük yükseliş de dikkat çekiyor. Hazine’nin borç stoku, kasım ayı itibarıyla 9 trilyon TL’yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken mevcut borçla birlikte AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Hazine borçlarının tam 37 kat attığı belirtildi. CHP milletvekili Aşkın Genç, Hazine borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada mevcut borcun yüzde 57’sinin döviz cinsinden olduğuna dikkat çekerken borç faizlerinin toplam yükünün 8.1 trilyon TL’ye ulaştığını belirtti. Genç, “Hazine her 100 liralık borç için 135 lira faiz ödemek zorunda kalıyor” dedi.