Muhalefet kasımda orman yangınlarıyla ilgili uyarmıştı, iktidar ‘Birçok ülke metodlarımızı öğrenmek istiyor’ demişti: Yangın uyarıları kasımda kaldı

İktidara karşı yurdun dört bir yanını saran orman yangınlarıyla ilgili eleştiriler sürerken; Meclis’in Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 6 Kasım 2024’te Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında yangınla mücadele konusunda birçok öneri konuşuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bütçe görüşmelerinin başında yangınla ilgili “Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırarak yangınlara çok daha kısa sürede müdahale ediyoruz. Bu kapsamda 2002 yılındaki 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi rezerv güçler dâhil 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona, arazöz sayısını 650’den bin 686’ya, iş makinesi sayısını ise 140’tan 831’e çıkardık. İnsansız hava aracını kullanan Avrupa’da ilk, dünyada ikincinci ülkeyiz. Kırk dakika olan ilk müdahale süresi on bir dakikaya düştü” sunumunu yaptı.

Bakanın sunumundan sonra söz alan muhalefet milletvekilleri ise açıklanan bu verilerin sahada görülemediğini söyledi.

CHP, ‘SORMAK ZORUNDAYIZ’ DEM İŞTİ

CHP’li Süreyya Öneş Derici, Yumaklı’ya “Yangın esnasında ve sonrasında ilçelerimizde köylülerimiz hep aynı şeyi vurguluyor: ‘Karanlık çöktüğünde ormanla mücadele duruyor, gece görüş helikopteri olsa anında kurtarabilirdik.’ Bu yüzden sormak zorundayım. Neden yeterli personelimiz yok? Neden gece görüş helikopteri almıyoruz? Neden ormanlarda emniyet şeritleri açılmıyor? Kamera takip sistemi neden düzenlenmiyor? Neden yanan yerler tekrar ağaçlandırılmıyor? Neden hâlâ bu yüzyılda biz orman yangınlarını söndüremiyoruz?” sorularını yöneltirken CHP’li Ali Gökçek de “Sayın Bakanım; bütçeyse bütçe, personelse personel. Siyasi iradeyse biz buradayız; ne gerekiyorsa burada hep beraber yapalım; 2025 bütçesini bitirdiğimizde de aklımız, vicdanımız rahat bir şekilde dönelim” çağrısını yaptı.

‘AVRUPA AYLARCA YANIYOR’

Muhalefet yangınla mücadelede bu eleştirileri yöneltirken; AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da komisyon konuşmasında bakanın sunumuna değinerek “İşte, Avrupa’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde aylarca ormanların nasıl yandığını görebiliyoruz. Özellikle yazın aynı il içerisinde onlarca yerde birden farklı şekilde yangınların çıktığını ve bunların hepsine aynı anda müdahale edildiğini de gördük. Ben orman ordumuza da gerçekten bu anlamda çok teşekkür ediyorum” dedi. Bakan Yumaklı ise gelen eleştirilere karşı Türkiye’nin yangına müdahale yöntemleriyle ilgili diğer ülkelerden bilgi talepleri geldiğini söyleyerek “Uluslararası yani birçok ülkeden bizim yangınla mücadele metodolojimizle ilgili bilgi talepleri var. Antalya’da da gelen ülkelere biz kendi metodolojimizi anlatıyoruz, çok ciddi bir altyapı var. Bu konuda ülkemizin bu imkânının ve kabiliyetinin yani çok tartışılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası” savunmasını yaptı.